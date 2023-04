Alle Ryanair-toestellen vanaf AMS vliegen op SAF-mengsel

Deel dit artikel

Ryanair laat vandaag weten dat het zijn samenwerking met Neste, leverancier van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF), heeft uitgebreid, zodat het vanaf 1 april alle vluchten met vertrek vanaf Amsterdam Airport Schiphol kan aandrijven met een SAF-mix van 40%.

Thomas Fowler, Director of Sustainability van Ryanair: “We zijn verheugd om de samenwerking met Neste te verlengen om vanaf 1 april het aantal Ryanair-vluchten vanaf Amsterdam met een 40% SAF-mengel te verhogen van een derde van de vluchten naar onze hele Amsterdamse operatie. Het vergroten van het gebruik van SAF is een fundamentele pijler van onze Pathway to Net Zero by 2050 decarbonization-strategie en deze toename in Amsterdam zal de uitstoot van broeikasgassen van onze vluchten vanaf daar met 32% verminderen. We kijken ernaar uit om onze groeiende samenwerking met Neste voort te zetten, terwijl we verder werken aan onze doelstelling om tegen 2030 12,5% van de Ryanair-vluchten met SAF uit te voeren.”

Alexander Küper, Neste’s Vice President EMEA, Renewable Aviation: “Het koolstofvrij maken van de luchtvaart is belangrijker dan ooit, en we zijn er trots op Ryanair te ondersteunen bij het bereiken van hun ambitieuze Pathway to Net Zero tegen 2050. Het uitbreiden van het gebruik van SAF naar alle vluchten die vertrekken vanaf Amsterdam Airport Schiphol is een belangrijke mijlpaal die Ryanair in staatstelt de uitstoot van broeikasgassen van haar activiteiten op de luchthaven aanzienlijk te verminderen. We kijken ernaar uit om samen met Ryanair te blijven werken aan de vermindering van hun uitstoot terwijl we onze jaarlijkse SAF-productiecapaciteit verhogen tot 1,5 miljoen ton per jaar tegen eind 2023.”

Auteur Sharon Evers