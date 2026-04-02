Avila Reizen zet een nieuwe stap in de ondersteuning van de reisagent met de lancering van de Avila Academy. Dit inspirerende platform is specifiek ontwikkeld voor reisspecialisten die hun kennis over hoogwaardige, op maat gemaakte rondreizen willen verdiepen. Op 9 april vindt de eerste editie plaats met de focus op Latijns-Amerika.

Met de oprichting van de Academy speelt de touroperator in op de groeiende vraag naar specialistische productkennis en praktische begeleiding binnen de branche. Volgens co-founder Hilda is het platform essentieel om de kwaliteit van de verkoop te waarborgen: “Ons aanbod groeit snel. Met de Academy geven we agenten de tools om onze bijzondere reizen nóg beter te vermarkten en hun klanten maximaal te inspireren.”

Verdieping en praktijk op het hoofdkantoor

De Academy-middagen worden georganiseerd op het hoofdkantoor in Haarlem en hebben een sterk interactief karakter. In plaats van passieve presentaties, worden er break-out sessies aangeboden waarbij de eigen specialisten van Avila Reizen diep inzoomen op specifieke regio’s en landen.

Naast bestemmingskennis is er veel ruimte voor de praktijk:

Procedures: Heldere uitleg over aanvraag- en boekingsprocessen.

Merkportfolio: Toelichting op de labels Collections, Avila Experience (DMC) en de Avila Foundation.

Workshops: Elke middag wordt afgesloten met een wisselende, verrassende workshop.

Focus op samenwerking

Co-founder Tim benadrukt dat de Academy zowel voor bestaande partners als voor nieuwe agenten een belangrijk instapmoment is. “We geloven sterk in de kracht van samenwerking. De Academy is een investering in kwaliteit, waar zowel de reisagent als de uiteindelijke reiziger de vruchten van plukt.”

Eerste editie: Latijns-Amerika

De kick-off van de Avila Academy vindt plaats op donderdag 9 april 2026. Gezien het interactieve karakter is het aantal plaatsen beperkt. Reisagenten die hun expertise op het gebied van Latijns-Amerika willen vergroten, kunnen zich vanaf vandaag direct inschrijven.

