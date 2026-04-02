Een zorgeloze reis begint met een goede voorbereiding, ook op het gebied van gezondheid. Welke verantwoordelijkheid hebben reisagenten als het gaat om vaccinaties en waar liggen de grootste misverstanden? Travelpro gaat in gesprek met Steve Verhaaf (Directeur Nederland bij Vaccinatiepunt).

Zie je veranderingen in vaccinatiebereidheid sinds corona?

‘Sinds de coronaperiode merken we dat er meer aandacht is voor vaccinaties en gezondheid in het algemeen. Hoewel er rondom het coronavaccin ook negatieve berichtgeving is geweest, zien we juist dat reizigers bewuster nadenken over hun gezondheid tijdens het reizen. Reizigersvaccinaties worden daarbij vaak gezien als een waardevolle voorbereiding om een droomreis veilig en zorgeloos te laten verlopen. Niemand wil immers ziek worden aan de andere kant van de wereld.’



Merk je dat reizigers kritischer of juist lakser zijn geworden?

‘Reizigers zijn over het algemeen kritischer geworden in het verzamelen van informatie, maar niet zozeer over de vaccinaties zelf. Omdat reizen steeds kostbaarder wordt, verdiepen mensen zich vaker in welke vaccinaties nodig zijn en of deze bijvoorbeeld via een verzekering worden vergoed. Dit leidt juist tot beter geïnformeerde keuzes.’



Welke rol zie je voor reisagenten als het gaat om het informeren van klanten over vaccinaties en gezondheidsrisico’s?

‘Reisagenten hebben een belangrijke, informerende rol. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij het plannen van een reis en kunnen klanten attenderen op het feit dat er mogelijk vaccinaties of andere gezondheidsmaatregelen nodig zijn. Het is daarbij belangrijk dat de reisagent een informerende rol inneemt en geen (medisch) adviserende rol. Voor persoonlijk en inhoudelijk advies dient er altijd te worden verwezen naar een gecertificeerd, LCR-geregistreerde instantie, zoals Vaccinatiepunt.’

Wat zijn de meest voorkomende misverstanden die reizigers hebben over vaccinaties voor populaire vakantielanden?

‘Een veelvoorkomend misverstand is dat reisvaccinaties nooit worden vergoed door de zorgverzekering. In de praktijk worden vaccinaties vaak (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Het loont dus om vooraf de polisvoorwaarden te controleren of – wanneer men nog in de oriëntatiefase zit – de dekking hierop aan te passen. Een ander misverstand is dat vaccinaties alleen nodig zijn voor verre of ‘exotische’ bestemmingen. Ook dichter bij huis kunnen gezondheidsrisico’s spelen.’

Voor welke populaire bestemmingen onderschatten Nederlandse reizigers de gezondheidsrisico’s het meest? En welke vaccinaties of voorzorgsmaatregelen worden daar vaak vergeten?

‘Stedentrips en korte vakanties worden vaak als ‘laag risico’ gezien, terwijl dat niet altijd terecht is. Denk bijvoorbeeld aan Marrakech: daar kan een rabiësvaccinatie in bepaalde situaties zeker te overwegen zijn, maar bij een citytrip wordt dat vaak vergeten. Daarnaast wordt regelmatig onderschat dat sommige vaccinaties uit meerdere doses bestaan. Wie te laat een afspraak maakt, kan niet altijd meer een volledige vaccinatie serie afronden vóór vertrek. Ons advies is daarom: plan tijdig een consult, idealiter enkele weken tot maanden voor vertrek.’

Hoe kunnen reisagenten misverstanden op een laagdrempelige manier corrigeren?

‘De oriëntatie start tegenwoordig meestal online. Door op de website al aandacht te besteden aan vaccinaties en preventieve medicatie zoals hoogte- en/of malariatabletten, worden klanten vroegtijdig bewust gemaakt van het onderwerp. Ook een korte verwijzing in de boekingsbevestiging helpt om het onderwerp onder de aandacht te houden zonder dat het belerend of zwaar aanvoelt.’

Zijn er bestemmingen waar het advies recent is veranderd?

‘Reisadviezen kunnen snel veranderen door actuele uitbraken. Een goed voorbeeld is de recente uitbraak van chikungunya in Suriname, waarbij we duidelijk een toename zien in het aantal adviesaanvragen. Dit laat zien dat reizigers alert zijn op gezondheidsrisico’s en tijdig advies inwinnen voordat zij vertrekken.’

Hoe kunnen reisagenten of reizigers bij een last minute-boeking snel en verantwoord handelen?

‘Het belangrijkste is: maak zo snel mogelijk een afspraak bij een gecertificeerde instantie en geef aan dat er sprake is van een spoedvertrek. Er kan vaak meer dan men denkt. Ook wanneer een vaccinatie uit meerdere doses bestaat, is één vaccinatie in sommige gevallen beter dan geen – uiteraard afhankelijk van bestemming en situatie. Een professioneel consult is hierbij essentieel.’

‘Reizigers zijn kritischer, maar niet lakser’

In hoeverre verschilt het vaccinatieadvies voor gezinnen, senioren, backpackers of zakenreizigers?

‘Dat verschilt aanzienlijk. Leeftijd, gezondheidssituatie en reisstijl spelen een grote rol. Voor gezonde reizigers tussen ongeveer 15 en 60 jaar zijn adviezen vaak vergelijkbaar. Voor jonge kinderen, senioren of mensen met een medische achtergrond kan het advies afwijken. Daarnaast maakt het type reis veel verschil. Een backpackreis door India brengt andere risico’s met zich mee dan een verblijf in een vijfsterrenresort op Bali. Persoonlijk maatwerk is daarom altijd noodzakelijk.’

Hoe maak je als reisprofessional vaccinaties bespreekbaar zonder dat het als bangmakerij wordt ervaren?

‘Bangmakerij is absoluut niet nodig. Het gaat om neutrale en feitelijke informatie. Een reisagent kan bijvoorbeeld aangeven: ‘Voor deze bestemming kunnen vaccinaties of andere gezondheidsmaatregelen worden aangeraden. Informeer tijdig bij een gespecialiseerde instantie’. Belangrijk is om geen inhoudelijk (medisch) advies te geven, maar te verwijzen naar LCR-geregistreerde organisaties die bevoegd zijn om een persoonlijk advies te verstrekken.’

Op welk moment in het boekingsproces is het meest effectief om vaccinaties onder de aandacht te brengen, en waarom?

‘Idealiter gebeurt dit al in de oriëntatiefase. Op dat moment kunnen reizigers nog hun zorgverzekering aanpassen, waardoor reisvaccinaties mogelijk (deels) vergoed worden. Daarnaast is het belangrijk om tijdens de daadwerkelijke boeking actief te benoemen dat er mogelijk vaccinaties nodig zijn, zodat klanten tijdig actie ondernemen.’

Werken jullie samen met reisagenten?

‘Ja, zeker. Wij werken al samen met diverse reisorganisaties. Zij vermelden ons bijvoorbeeld op hun website of in de boekingsbevestiging. Wij zien absoluut mogelijkheden voor structurele partnerships, gezamenlijke voorlichting en eventueel scholing. Hoe beter reizigers geïnformeerd zijn, hoe zorgelozer zij op reis gaan. Vaccinaties maken voor veel populaire bestemmingen simpelweg onderdeel uit van een goede reisvoorbereiding. Samen kunnen we ervoor zorgen dat klanten niet voor verrassingen komen te staan. Wij merken dat goede voorlichting niet alleen bijdraagt aan gezondheid, maar ook aan klanttevredenheid. Een reiziger die goed voorbereid vertrekt, ervaart minder stress en kan optimaal genieten van zijn of haar reis. Onze slogan vat dit mooi samen: Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.’

Dit artikel is verschenen in Travelpro maart 2026 – Selling services.

