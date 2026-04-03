‘Probeer je je klanten vaak een luxere hut aan te smeren?’ Nee, natuurlijk vroeg ik dat niet (of wel?), maar die perceptie is er wel bij een deel van de Nederlandse vakantiegangers.

Het is bijna niet voor te stellen dat men ‘vroeger’ alleen een huisje boekte, of alleen een vlucht. Tegenwoordig kun je dingen te over bijboeken. In deze editie van Travelpro gaan we in op selling-services, up- en cross-selling en de kunst daarachter.

Wie maakt er tegenwoordig tijdens een citytrip geen fietstocht door de stad? Typisch Nederlands, en je leert nog eens wat over de dingen die je ziet. Nóg mooier is het om een fietstocht te maken bij een organisatie waarvan je weet dat die het goed doet voor de lokale bevolking. En dat doet Pikala Bikes van Cantal Bakker.

Iets anders waar je na het lezen van de column van Maartje Wammes van Recharge Getaways (VvKR-lid) over na kunt denken, is: ligt de extra waarde wel in de extra producten die ik aan mijn klant verkoop?

En in een editie als deze kan Marijke de Jong, eigenaar van Solution Trainingen, niet ontbreken. Als trainer en coach begeleidt zij al jaren reisadviseurs op het gebied van klantgerichtheid, verkoop en persoonlijke effectiviteit. Zij was jarenlang betrokken bij de verkiezingen Reisbureau van het Jaar en ZRA van het Jaar, waar zij ook jurylid was.

Misverstanden over dekkingen kunnen een droomreis veranderen in een financiële nachtmerrie; Youri van der Avoird (Independer) praat ons bij over de actuele trends in reisverzekeringen en de cruciale adviesrol van de reisagent.

Ook in deze editie komen weer tal van reisprofessionals aan het woord, zoals Martine de Knoop (The Travel Club), Thea van Spaandonck (Personal Touch Travel), Vincent Hekkert (Travel Counsellors), Sanne Hubers (Travelcenter De Wit/Best of Travel), Danielle van Oeveren (ZRA bij The Travel Club), Luuc Elzinga (Tiqets), Marijke de Jong (Solution Trainingen), maar ook Youri van der Avoird (verzekeringsdeskundige bij Independer) en Steve Verhaaf (directeur Nederland bij Vaccinatiepunt).

Na het lezen van de interviews met deze professionals kun je, mocht iemand nog dat idee hebben, benadrukken dat reisprofessionals absoluut niks aansmeren.