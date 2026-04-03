Dit jaar bestaat D-reizen zestig jaar. In die tijd hebben we de manier waarop Nederlanders op vakantie gaan van dichtbij zien veranderen. Waar het vroeger vaak begon met een busreis naar Zuid-Europa of het boeken van een vlucht en hotel, stellen reizigers hun vakantie vandaag de dag steeds bewuster samen. Comfort, flexibiliteit en zekerheid spelen daarbij een grotere rol dan ooit.

Travelpro gaat in gesprek met Anet Huzen (Director Retail bij D-reizen) en Lysanne Mekers (Director Conversion & Revenue Growth bij Prijsvrij Vakanties & D-reizen).

Met decennia aan ervaring ziet D-reizen hoe het reisadvies zich heeft ontwikkeld van het boeken van een reis naar het samenstellen van een complete vakantie. In de winkels begint dat met een goed gesprek. Adviseurs nemen de tijd om te begrijpen wat iemand uit zijn reis wil halen en waar voor de klant de echte meerwaarde zit. Vanuit die wensen kijken ze samen met de reiziger hoe de vakantie zo compleet en comfortabel mogelijk kan worden ingericht. Volgens Anet ligt daar de kracht van het persoonlijke reisadvies. ‘Juist in het gesprek met de klant ontdekken onze adviseurs wat iemand echt belangrijk vindt. Daardoor kunnen ze extra’s adviseren die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de reis.’

Het verschil maken

In de praktijk vertaalt zich dat volgens Anet vaak in services die de reis net wat comfortabeler of zorgelozer maken. Denk aan autohuur voor extra vrijheid op de bestemming, excursies en activiteiten op de bestemming of een luxere kamer. Tegelijkertijd merken adviseurs dat reizigers hun vakantie steeds bewuster samenstellen. Waar vroeger vooral de basis van de reis centraal stond, kijken klanten nu veel vaker naar het totaalplaatje en de activiteiten. ‘Die ontwikkeling zien de winkels dagelijks terug. Reizigers willen niet alleen dat hun vakantie goed geregeld is, maar ook dat alles klopt: van comfort tijdens de vlucht tot flexibiliteit op de bestemming. Juist daar kunnen adviseurs met hun kennis en ervaring het verschil maken. Het bespreken van aanvullende services is daarom een vanzelfsprekend onderdeel van het reisadvies. In trainingen leren adviseurs hoe zij over deze producten adviseren en hoe ze deze op een natuurlijke manier meenemen in het gesprek, zodat ze aansluiten bij de wensen van de klant. Door ervaring op de winkelvloer en kennis van bestemmingen kunnen adviseurs vaak snel inschatten welke keuzes relevant zijn.’

Anet Huzen.

Data en ervaring combineren

‘Bestemming, reisduur en reisgezelschap geven daarbij vaak al duidelijke aanwijzingen’, laten Anet en Lysanne weten. Zo ligt autohuur bij een reis naar Portugal bijvoorbeeld meer voor de hand dan bij een all-inclusive vakantie naar Egypte, terwijl gezinnen of reizigers die langer weggaan vaker kiezen voor extra bagage of gereserveerde stoelen. Ook verzekeringen worden regelmatig besproken, juist omdat reizigers steeds bewuster omgaan met zekerheid rondom hun vakantie. Volgens Lysanne helpt ook data steeds vaker om dat advies te versterken. ‘Door data en ervaring te combineren, kunnen we steeds beter inschatten welke extra’s echt waarde toevoegen voor de klant. Zo wordt het advies persoonlijker en relevanter.’

Duidelijke verschuiving

De meeste extra services worden direct tijdens het boeken toegevoegd, wanneer adviseur en klant samen de reis samenstellen. Tegelijkertijd ziet D-reizen dat een deel van de reizigers later nog aanvullende keuzes maakt, vooral kort voor vertrek. ‘Klanten kunnen met hulp van een reisadviseur in de winkel extra’s bijboeken, of ze kunnen deze gemakkelijk zelf boeken via onze app of via Mijn D-reizen. Ook zien we een duidelijke verschuiving van het moment van boeken van excursies. Steeds meer reizigers vinden het prettig om hun excursies en activiteiten al vast te leggen voor de reis. Zo weten ze zeker dat ze een plek hebben en kunnen ze hun reis alvast plannen.’

Lysanne Mekers.

Groeiende interesse

‘Een ontwikkeling die steeds duidelijker zichtbaar wordt, is de groeiende interesse in activiteiten en lokale ervaringen. Vooral bij stedentrips zoeken reizigers vaker naar lokale en authentieke ervaringen. Culinaire excursies zijn populair, zoals foodtours langs lokale markten, restaurants of kookworkshops waarbij je de stad via de lokale keuken leert kennen. Daarmee verandert ook het gesprek in de winkel. Waar het vroeger vooral ging over het boeken van vervoer en verblijf, gaat het nu steeds vaker over de vraag hoe een reis eruit moet zien en wat iemand tijdens zijn vakantie wil beleven. Met die decennialange ervaring ziet D-reizen dat de toekomst van persoonlijk reisadvies er zonnig uitziet: reizigers zoeken steeds vaker naar inspiratie, expertise en begeleiding bij het samenstellen van hun ideale vakantie’, aldus Lysanne.

Dit artikel komt uit Travelpro #3 van 2026.