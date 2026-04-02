Na twaalf jaar neemt Dennis de Groot (Commercial Manager TravelMedia) met gemengde gevoelens afscheid van TravelMedia. ‘Wat in 2014 in Nijmegen begon met toen alleen nog Travelpro zijn we in iets meer dan een decennia uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste speler in het medialandschap voor de reiswereld. Iets waar ik met trots op terugkijk’, laat hij weten.

Hij vervolgt: ‘De afgelopen twaalf jaar is een periode waarin ik ontzettend veel heb geleerd, fijne collega’s heb ontmoet en met veel plezier heb samengewerkt met partners en klanten in de branche. Daar ben ik iedereen dankbaar voor. Het voelt als het juiste moment voor een nieuw avontuur. Wat dat precies wordt? Daar ben ik me de komende tijd op aan het oriënteren. Tips, ideeën of een goed gesprek zijn altijd welkom. Voor nu: dank aan iedereen met wie ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken.’