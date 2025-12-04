Afgelopen zomer was het groot feest in het Brabantse Bakel, want het was 30 jaar geleden dat Ans Sleegers startte als zelfstandig reisagent. In die drie decennia groeide Ans uit tot een lokale ondernemer met een enorm hoge gunfactor.



Ze woont midden in Bakel, begeeft zich graag in het verenigingsleven van het dorp, waar Ans niet alleen een trotse inwoner van is, maar ook een graag geziene gast in de lokale horeca. Ze is er geboren en getogen en dat werpt zijn vruchten af. Want Ans kent (bijna) elke inwoner, en dat geldt andersom ook. Als we samen een rondje door het centrum lopen, word ik op de hoogte gebracht van het Bakelse wel en wee. Niet alleen de dorpsverhalen, maar ook over de inwoners die hun reizen bij Ans boeken. Uiteraard met respect. Want ze is trots op wat ze in die 30 jaar heeft bereikt en dat mag ook. Samen duiken we terug in de tijd…

Hoe is het destijds allemaal begonnen?

“Voordat ik als zelfstandige startte, heb ik bijna 12,5 jaar bij de Rabobank gewerkt. Omdat de bank stopte met de verkoop van reizen, hield mijn baan op. Ik was eigenlijk van plan een traditioneel reisbureau te openen; mijn man en ik zijn zelfs naar een winkelpand in het dorp gaan kijken. Dat was een slijterij en de eigenaar wilde dat ik de hele inboedel zou overkopen, maar dat wilde ik niet. Niet veel later las ik in een vakblad over de constructie van Star Travel, hoe je dus als ZRA kon starten. Dat was 30 jaar geleden helemaal nieuw, niemand had ooit van dit concept gehoord. Er werd eerlijk gezegd ook wel een tikkie respectloos naar gekeken, alsof we als huisvrouwen veredelde Tupperware-party’s organiseerden. Maar dat maakte mij niets uit. Dit was ideaal voor mij, omdat ik vanuit huis kon werken en dus geen pand hoefde te huren, zelf mijn afspraken kon bepalen en tijd kon indelen. Ik geloofde er meteen in en ben gestart.”

Inmiddels ben je geen Star Travel meer, maar Travel by Ans.

“Ik ben uiteindelijk bij Star Travel in Geldrop terechtgekomen, een zelfstandig kantoor van Melanie Martens, en daar ben ik blijven hangen. Ik heb het er enorm naar mijn zin. Door de jaren heen heb ik verschillende namen gehad, maar mijn klanten maakt het niks uit bij welke organisatie ik ben aangesloten. Ze boeken hun reizen gewoon bij Ans. Een enkeling zegt nog steeds ‘Ans van Star Travel’, dat vind ik helemaal goed.”

Herinner je je eerste boeking als ZRA nog?

“Ja, het waren twee jongeren die naar Spanje gingen. Ik tenniste met de moeder van een van de jongens, en zij waren mijn eerste klanten. Maar ik heb de afgelopen jaren wel meer reizen geboekt die zijn blijven hangen. Ik heb ooit wel eens klanten gehad die een hedonistische reis wilden maken, toen moest ik eerst even onderzoeken wat ze daadwerkelijk bedoelden. Zonder blikken of blozen stelde ik iets voor, en dat hebben ze geboekt. Maar ik heb helaas ook vervelende situaties meegemaakt, zoals sterfgevallen op de bestemming. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten en je moet even schakelen, dat zijn wel de minder leuke dingen aan het vak.”

Wat is de grootste verandering die je in 30 jaar hebt meegemaakt?

“Zonder twijfel: de opkomst van internet. Voorheen schreef je alles op, moest je de volgende dag bellen om te vragen of iets nog beschikbaar was. Je wist natuurlijk niet beter, maar met de komst van internet werd dat een stuk gemakkelijker. In het begin was dat ook wel een beetje behelpen, ging ik met dongel en al naar de klant toe, moest ik daar inbellen om digitaal te kunnen werken. Gelukkig heeft internet ook een goede ontwikkeling doorgemaakt en kan ik nu alles meteen regelen. Een andere grote verandering zijn de prijzen en de transparantie ervan. Eerst kreeg je 12% commissie, nu vaak nog maar 7%. Soms verdien je bijna niets; bij een boeking van bijvoorbeeld €10.000 ontvang je bij een touroperator een maximaal bedrag van €200. Dat is 2% commissie. Dat is toch niet te doen? Je werkt dan echt voor niets. Men heeft het vaak over hoeveel omzet iemand heeft, maar het belangrijkste is wat je onderaan de streep overhoudt. Daar zit een groot verschil in. Maar ook de bijkomende kosten zijn in de afgelopen jaren gestegen, zoals online inchecken en bagage. Nu moeten klanten online inchecken, anders moeten ze op de luchthaven betalen. Ik ben uren bezig om al mijn klanten online in te checken. Ik zou er eigenlijk ook geld voor moeten vragen. Dit soort kosten, maar ook dat bagage tussen de €60 en €100 per koffer kan kosten, maken het lastig uit te leggen aan klanten.”

Pak je elke reisaanvraag aan?

“Nee, ik doe bijna geen losse vluchten meer. Het risico is voor mij te groot, en ik verdien er niks aan. Als ik het wel doe, dan moeten klanten €75 per persoon extra betalen, waardoor ze beter zelf kunnen boeken. Ik vraag nu ook aan klanten wat hun budget is; ik hoef niet te beginnen aan een aanvraag voor Londen met de kerst voor €1.500 voor vier personen. Ik merk wel dat mensen vaak geen idee hebben wat iets kost, dat leg ik ze dan natuurlijk wel uit.”

Merk je een verschil in het gedrag van klanten?

“Vroeger werd de optie in bijna alle gevallen omgezet tot een boeking. Nu is dat minder. Mensen doen vaak alsof ze niet weten dat je er werk aan hebt gehad als ze niet boeken. Dat het uitzoeken van een reis vrijwilligerswerk is. Ik heb een tijdje offertekosten gevraagd, wat dan in mindering werd gebracht als ze boekten. Dat werkte goed, ik hoorde dan ook wel eens dat ze even gingen ‘kijken’, daarna hoorde ik niets meer. Dat is ook prima, ik stop mijn tijd liever in mijn klanten die mijn werk wel waarderen.”

“Als Flachau Koninklijke lintjes zou uitreiken,

had ik er zeker een ontvangen, haha”

Ze zeggen wel eens: hoe ouder hoe wijzer, wat heb je de afgelopen jaren geleerd?

“Ik heb een cursus time management gevolgd om ‘nee’ te leren zeggen, dat lukt best goed. In het begin zei ik overal ‘ja’ op, en waren er tijden dat ik onderhand dag en nacht werkte. Woensdag is nu mijn vrije dag en daar houd ik me ook echt aan. En ik heb mijn openingstijden op WhatsApp en in mijn mail staan. Dat geeft meer rust. In het verleden werd ik wel eens op de meest vreemde tijdstippen gebeld, zelfs tijdens Kerstmis. Ik snap natuurlijk wel waar dat vandaan kwam, dan zaten ze met z’n allen te kletsen over de volgende vakantie en bedachten om ‘Ans even te bellen’. Maar ik vier ook kerst en zat op dat moment ook aan het diner. Jaren geleden nam ik dan toch op en dook ik mijn laptop in, maar dat doe ik tegenwoordig niet meer. Sorry, maar de volgende mogelijkheid bel ik je terug.”

Wat vind je het leukste aan het vak?

“Heel simpel: mijn klanten mooie herinneringen laten maken. Daarom wilde ik reisadviseur worden en dat is nog steeds de belangrijkste reden.”

Als je geen ZRA was geworden, wat was je dan gaan doen?

“Dan was ik waarschijnlijk taxichauffeur of buschauffeur geworden, omdat ik graag autorijd en dan ook met mensen werk.”

Je hebt wel iets met auto’s, je bent gek op de Formule 1…

“Ja, klopt. Ik vind het een supermooie sport en kijk alles: van de vrije training tot alles wat ermee te maken heeft. Ik zit dan met mijn laptop aan tafel, ben dan voor klanten bezig en kijk tussendoor tv. Twee jaar geleden werd ik uitgenodigd door MSC Cruises om naar de race in Zandvoort te gaan. Danielle Groot (MSC Cruises) zei toen: ‘Ans, jij bent echt een van de weinige dames die er ook echt verstand van heeft en er echt geïnteresseerd in is’. Dat was trouwens een fantastische ervaring. Ik ging onder meer met David Coulthard op de foto en vroeg hem van alles. Ik hoop dat ik ook eens word uitgenodigd door een touroperator of airline voor een tripje naar de Formule 1 in het buitenland, haha.”



Heb je nog meer hobby’s?

“Zeker, ik houd enorm van motorrijden, tennissen en skiën. Mijn man en ik hebben beide een motor en maken vaak samen een ritje, maar ook met een clubje andere liefhebbers. We gaan ook op motorvakantie. De ene keer rijden we zelf vanuit Bakel naar de bestemming, dat kan gemakkelijk als we bijvoorbeeld naar Duitsland, Luxemburg of Schotland gaan. Komende zomer willen we naar Oostenrijk. En de andere keer nemen we onze eigen motoren mee op de aanhanger. En heel soms huren we er ter plekke een, zoals die keer toen we naar Alaska gingen. Ik vind het echt fantastisch, en dan vooral de vrijheid die het geeft. Het motorrijdseizoen loopt van april tot oktober, in die periode tennis ik ook nog, daarna is het tijd voor mijn andere hobby: skiën. Vanaf oktober ben ik elke woensdagavond te vinden in een indoorskibaan in de buurt en elk jaar gaan we in het februari/maart op skivakantie.”



Wat is je favoriete wintersportbestemming?

“Met stip op één: Flachau. Zo’n 35 jaar geleden zijn we daar beland en komen er elk jaar terug. Het is een fantastisch skigebied, en heel erg leuk en gezellig. Ik heb in al die jaren al heel veel klanten naar Flachau geboekt, die er nu nog steeds naartoe gaan. Als Flachau Koninklijke lintjes zou uitreiken, had ik er zeker een ontvangen, haha. Dan zou ik zeker ere-ambassadeur worden, haha.”



Nu weet ik via-via dat je onlangs op cruise bent geweest met een groep van 40 mensen. Is cruisen ook een van je hobby’s?

“Cruisen is inderdaad ook een van mijn grote hobby’s, naast motorrijden en skiën. Ik probeer klanten vaak te adviseren om eens een cruise te maken, zelfs als ze bijvoorbeeld in eerste instantie een all-inclusive vakantie naar Turkije in gedachte hebben. Het prijsverschil is meestal niet heel groot en op een cruiseschip kan je ook pakketten afnemen die all-in aanbieden, maar het is wel een hele bijzondere manier van vakantie vieren. Een cruise maakt indruk, je maakt er echte mooie herinneringen. Ik ken mensen die maar blijven doorpraten over hun cruise en het cruisevirus weer doorgeven aan hun kinderen. Ik vind een cruise leuk voor mensen die van alles willen doen op vakantie, maar ik weet ook dat het nog steeds het imago heeft dat het duur is en dat er veel ouderen aan boord zijn. Ik benadruk dan dat onder andere MSC Cruises echt voor een breder publiek is. Ik ben onlangs via Captain Cruise met 40 mensen op een groepscruise geweest. We hebben een route langs de Adriatische kust gemaakt, waarbij we met de bus van Bakel naar Düsseldorf reden, naar Triëst vlogen en daar aan boord gingen. Het was heel erg leuk, en alle 40 kwamen enthousiast en met heel veel leuke herinneringen thuis. Hoewel iedereen aangaf dat ik elk jaar een groepscruise zou moeten organiseren, houd ik het bij om de vier à vijf jaar. Het moet wel leuk blijven.”



Welke cruise staat op jouw wensenlijstje?

“Ik ben een enorme Duitse schlagerliefhebber en zou graag de Andrea Berg Cruise willen maken aan boord van de Mein Schiff Relax. Die is van 20 tot 27 september 2026, van Kiel via Tallinn, Helsinki en Kopenhagen terug naar Kiel, en omvat vijf live-concerten van Andrea Berg. Die staat hoog op mijn wensenlijstje.”

Wat zijn verder jouw plannen?

“Mijn man (Adri), die al 51 jaar werkt, moet nog twee jaar voordat hij met pensioen kan, ik moet officieel nog vier jaar. Ik weet nog niet of ik dan echt helemaal stop. Ik zeg wel eens dat we dan elke dag de motor pakken, maar dat doen we in de praktijk natuurlijk niet. Het zou mij niets verbazen als ik het tegen die tijd wel rustiger aan doe, maar niet helemaal stop. Daarvoor vind ik het werk te leuk.”

Dit interview staat in Travelpro van december 2025.