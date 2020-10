ANVR: “Het feit dat we even niet de voorpagina halen, is niet erg”

De ANVR ontvangt veel ontevreden reacties van reisondernemers over de geringe mate waarin dinsdag, tijdens de persconferentie, aandacht is besteed aan onze sector. Reisondernemers wijzen terecht op het feit dat weinig sectoren zó zwaar getroffen zijn door de Covid-crisis als de reisbranche.

“Toch vind ik het niet onlogisch dat de reisbranche even niet in de spotlight stond. Weliswaar zijn er dinsdag nog meer landen op ‘oranje’ gegaan, maar de persconferentie ging over het invoeren van nieuwe maatregelen. En met die maatregelen worden nu vooral de horeca en de evenementensector getroffen”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “Dan gaat het vervolgens in de berichtgeving natuurlijk daar over en even niet over de reisbranche. Als het gaat om aanpassingen van reisadviezen of de keiharde noodzaak van sectorspecifieke steunmaatregelen, dan komen wij weer aan bod.”

“Het feit dat we even niet de voorpagina halen, is niet erg. We zijn er tot op heden meer dan voldoende in geslaagd de overheid duidelijk te maken dat de reissector de facto ook al 8 maanden lang een gesloten sector is. Daarom komen we in aanmerking voor alle generieke steunmaatregelen en zijn we nog steeds in gesprek over sectorspecifieke steunmaatregelen”, zegt Radstake. “Bovendien, als je wel in de pers staat, moet je maar afwachten of die informatie wel volledig juist is. Zo kopte de Telegraaf vandaag online dat de overheid reizen naar het buitenland harder gaat afraden. Maar kijk je naar de Kamerbrief waar dat bericht op is gebaseerd, zie je dat het alleen gaat (en terecht) om het afraden van reizen naar oranje gebieden. Cora van Nieuwenhuizen (minister IenW) en Stef Blok (minister Buitenlandse Zaken) merken in de brief daarbij op: “Overigens houden reisorganisaties die aangesloten zijn bij de ANVR rekening met de kleurcode van de reisadviezen bij het aanbieden van zogenaamde pakketreizen.”

