De Nederlander kiest dit jaar vaker voor een vliegvakantie. Ruim de helft (55 procent) pakt dit jaar het vliegtuig om op vakantie te gaan. Dat is vier procent meer dan vorig jaar.

Dat blijkt uit het vakantieonderzoek dat de ANVR heeft laten uitvoeren door Gfk/NIQ. De cijfers zijn dinsdag gepresenteerd. De cijfers geven een beeld van de vakantiemarkt in de maand waarin de meeste Nederlanders hun vakantiegeld krijgen.

Strandbestemmingen (‘zon, rust en ontspanning’) zijn het populairst bij de vakantiekeuze.

Na het vliegtuig volgt de auto (34 procent) als populair vervoermiddel, gevolgd door trein en bus, met ieder een aandeel van 3 procent.

Van de recente boekers is 45 procent van plan om de komende drie maanden opnieuw een buitenlandse vakantie te boeken. Hierbij gaat het vooral om stedentrips of een zomerstrandvakantie.

‘Met het vakantiegeld in aantocht boekt 45 procent van de Nederlanders zijn vakantie weer korter van tevoren. In 2024 was dit nog 41’, zeggen de onderzoekers.

De pakketreis blijft onverminderd populair; 36 procent boekt dit jaar een pakketreis. Daarmee groeit het aandeel zelfs weer richting de 39 procent, het percentage uit het pre-coronajaar 2019, zegt de ANVR. In 2024 bedroeg het aandeel pakketreizen nog 31 procent.

Dit geeft aan dat de pakketreis begint terug te komen. ‘Steeds meer mensen zijn op de hoogte van het feit dat bijvoorbeeld ook een rondreis, waarbij je alles volledig naar wens kunt aanpassen, een pakketreis is’, zegt ANVR-directeur Frank Radstake.

Voor vliegvakanties is Schiphol met 63 procent veruit de meest populaire luchthaven. De buitenlandse luchthavens, in België en Duitsland vlakbij de grens, zien het aantal Nederlandse passagiers echter gestaag groeien. Samen bedienen zij al 15 procent van de reizende Nederlanders.

Nederlanders geven dit jaar gemiddeld 2.376 euro uit aan een vakantie. In 2024 was dit nog 100 euro minder. Dit is ongeveer gelijk aan de algehele inflatie.

Nederlanders geven gemiddeld 100 euro per persoon per dag uit aan de boeking zelf en de uitgaven ter plaatse. Twee derde (67 procent) van de Nederlanders zegt minimaal 1.000 euro uit te geven aan vakantie, waarbij 14 procent zelfs meer dan 4.000 euro spendeert.

Opvallend is dat voor zes van de tien Nederlanders de huidige inflatie geen invloed heeft op de vakantieplannen voor deze zomer. Het enige verschil is dat mensen met schoolgaande kinderen minder vaak activiteiten ter plaatse ondernemen, minder luxe accommodaties boeken, korter op vakantie gaan of een vakantie dichter bij huis boeken. (Foto Shutterstock).