Vanaf 1 juli 2024 betalen bezoekers die met het vliegtuig naar Aruba komen een eenmalige duurzaamheidsbijdrage (sustainability fee) van $ 20 per persoon. Met deze bijdrage worden diverse projecten die duurzame ontwikkelingen op het eiland bevorderen, ondersteund.

De volgende personen hoeven deze bijdrage niet te betalen: inwoners van Aruba, kinderen onder de acht jaar, herhaalbezoekers die al eerder in hetzelfde jaar op Aruba zijn geweest en dus de bijdrage al betaald hebben en Arubaanse studenten die in het buitenland studeren, dit kunnen aantonen en in de afgelopen acht jaar op het eiland gewoond hebben.

De duurzaamheidsbijdrage is onderdeel van de online immigratiekaart, de ED-card (Embarkation & Disembarkation) en men dient deze bijdrage tijdens het invullen van het formulier te voldoen. Bekijk hier de officiële ED-card website: https://edcardaruba.aw/.