Bali denkt eraan de toeristenbelasting drastisch te verhogen van een eenmalige heffing naar een dagelijkse bijdrage van mogelijk $ 100 per dag. Hiermee wil het eiland minder massatoerisme en meer ‘kwaliteitstoeristen’ aantrekken.

Sinds een jaar geldt een verplichte toeristenbijdrage van 150.000 Indonesische roepia (ongeveer 9 euro) per bezoeker. Maar volgens The Bali Sun betaalt minder dan 40% van de internationale reizigers deze heffing, mede door gebrekkige controle en onvoldoende communicatie over de maatregel.

Toeristen kunnen de bijdrage bij aankomst op I Gusti Ngurah Rai International Airport voldoen of vooraf online via de LoveBali-website of app. Na betaling ontvangen zij een QR-code als bewijs, die ze moeten kunnen tonen als toerismemedewerkers hierom vragen.

Volgens Euronews, dat zich baseert op uitspraken in de South China Morning Post, pleit Wayan Puspa Negara, voorzitter van de Bali Marginal Tourism Actors-alliantie en wetgever in de regio Badung, voor een strikter selectiebeleid van toeristen. Hij verwijst naar Bhutan, waar reizigers vooraf een visum moeten aanvragen en per dag een toeslag van 100 dollar betalen voor duurzame ontwikkeling.

Toerisme is goed voor meer dan de helft van Bali’s economie, maar de keerzijde van de populariteit wordt steeds zichtbaarder. Toenemende verkeersdrukte, ongecontroleerde bouwprojecten en incidenten met respectloze bezoekers zetten de leefbaarheid en infrastructuur van het eiland onder druk.