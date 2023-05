Bekijk hier welke Transavia-vluchten zijn geannuleerd

Deel dit artikel

Transavia heeft een lijst gepubliceerd met geannuleerd vluchten voor de komende periode. “Vanwege een tekort aan vliegtuigen moeten we de komende tijd vluchten annuleren. We realiseren ons goed dat we daarmee reisplannen in de war schoppen. Onze excuses voor deze vervelende situatie. Dit is niet de goede reis die je van Transavia mag verwachten”, aldus de airline.

De gepubliceerde lijst is voor annuleringen tot en met 7 mei, maar ook in de periode van 8 mei tot en met 14 mei verwacht Transavia nog vluchten te moeten annuleren. “Op dit moment kunnen we helaas nog niet bevestigen welke vluchten gewijzigd of geannuleerd worden. Dat komt omdat we er momenteel nog alles aan doen om zoveel mogelijk vliegtuigen beschikbaar te hebben voor onze passagiers. Zodat we zoveel mogelijk vluchten volgens planning uit kunnen voeren.”

Wel staan er al enkele geannuleerde vluchten voor de periode 15 mei tot en met 31 mei in de lijst. Transavia: “Staat jouw vlucht niet in de tabel? Dan kun je ervan uitgaan dat je vlucht doorgaat. Zoals dat normaal ook het geval is, kunnen er natuurlijk wel altijd nog onvoorziene omstandigheden zijn waardoor een vlucht helaas alsnog wordt geannuleerd.”

Bekijk hier welke vluchten zijn geannuleerd.

Auteur Dylan Cinjee