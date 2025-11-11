Terwijl wereldleiders op de COP30 in Brazilië praten over klimaatambities, kiest reisorganisatie Better Places voor actie. Het bedrijf doneert € 10.000 aan AeroDelft, een studenteninitiatief van de TU Delft dat werkt aan een vliegtuig dat geen schadelijke stoffen uitstoot.

Als aanbieder van vliegreizen voelt Better Places een duidelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de verduurzaming van de luchtvaart. “Er is ontzettend veel geld en kennis nodig om vliegen écht schoner te maken,” zegt oprichter Saskia Griep. “We kunnen het ons niet permitteren om te wachten tot de industrie of politiek het oplost. Daarom doneren we aan initiatieven die verschil maken.”

Vliegen op vloeibare waterstof

AeroDelft wordt volledig gerund door studenten. Zij bouwen, testen en certificeren hun eigen waterstof-elektrische vliegtuig: de Phoenix. In plaats van kerosine gebruikt het toestel vloeibare waterstof als brandstof. Die waterstof wordt in een brandstofcel omgezet in elektriciteit waarmee de motor draait. Daarbij komt geen CO₂ vrij, alleen waterdamp. Hun doel: bewijzen én laten zien dat vliegen op vloeibare waterstof mogelijk is. “Wij geloven dat de toekomst van vliegen niet ligt in minder vliegen, maar in slimmer vliegen”, zegt AeroDelft teammanager Isha Moharir. Better Places doneert ieder jaar 10% van de winst aan initiatieven die de wereld beter maken. In 2025 komt dat neer op ruim € 55.000. Griep: “We kunnen voorlopig nog niet duurzaam vliegen. Daarom is gedragsverandering minstens zo belangrijk als technologische innovatie. Daar zetten wij als Better Places fors op in. We kunnen blijven reizen, maar dan op een andere manier: dichterbij, met de auto of trein waar dat kan, en met meer aandacht voor de effecten van onze keuzes.” Volgens AeroDelft kan de eerste commerciële vlucht op waterstof binnen vijftien jaar werkelijkheid zijn. Tot die tijd bouwen de studenten onverstoorbaar door aan hun missie. “Wat vandaag nog pionieren is, kan morgen de standaard zijn”, aldus Moharir. “Steun van bedrijven als Better Places helpt om die toekomst dichterbij te brengen.”