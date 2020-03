“Bizarre prijsverlagingen: reisorganisaties dumpen massaal”

Touroperators hebben de prijzen van hun vakanties enorm sterk gedumpt waardoor consumenten nu voor een dubbeltje naar ‘coronavrije’ gebieden kunnen reizen, dat laat Ingmar Bruinsma (mede-eigenaar/-oprichter TravelClown) weten aan TravelPro. “Dit lijkt mij een signaal voor cashflowproblemen bij de touroperators, maar is voor consumenten een gouden kans om toe te slaan en voor weinig op vakantie te gaan.”

Het gaat volgens hem vooral om last minute reizen binnen 4-6 weken waarbij de touroperator uit alle macht haar best doet om zoveel mogelijk vliegtuig stoelen en hotelkamers toch te vullen. “Verkopen met verlies is beter dan niet verkopen tegen een groter verlies. Het is echter opvallend dat ook reizen in de reisperiode na de zomervakantie flink in prijs zijn verlaagd . Ook zomervakantietarieven zijn lager dan normaal maar lang niet zo laag als buiten deze periode.”

Als voorbeelden van de prijsverlagingen noemt Bruinsma acht dagen Gran Canaria inclusief vluchten, transfers en een 3-* appartement voor €97 in plaats van de ‘gebruikelijke’€280 tot €300. Ook worden tien dagen Corfu (vluchten en hotel voor €136, normaal €300), tien dagen Bali (vluchten, transfers & 4-* beachresort voor €449, normaal €800) en negen dagen Florida (vluchten & hotel voor €389 in plaats van €650) als voorbeeld gegeven. Ook wat betreft vliegtickets worden de prijzen gedumpt, zoals die naar Bangkok (€300 in plaats van €500) en Zanzibar (€275 in plaats van €450).

Het gaat vooral om bestemmingen waar Corona geen enkel ding is zoals Ibiza, Portugal, Bali, Florida, Kroatië, Zanzibar en de Canarische Eilanden (behalve Tenerife). Bruinsma: “Onze verwachting is dat wanneer het coronavirus verdwenen is of het consumentenvertrouwen weer toeneemt, de prijzen omhoog zullen schieten en consumenten veel meer betalen voor hun vakanties en reizen.”

Het aantal boekingen is, door alle aandacht voor het coronavirus volgens Bruinsma de afgelopen week naar het vriespunt gedaald. “Als reactie wordt er flink aan de prijzenknop gedraaid om de boekingen weer op gang te brengen. We zien bizarre prijsverlagingen waardoor het absoluut loont om nu toe te slaan als iemand op zoek is naar een vakantie.”

Bestemmingen die in de media met het coronavirus in verband worden gebracht, zijn volgens Bruinsma niet te boeken of worden niet gepromoot. Daarbij noemt hij bestemmingen als China, Noord Italië, Zuid Korea en Tenerife. “Ditzelfde patroon zien we terug bij luchtvaartmaatschappijen, die flink aan het stunten zijn met hun tarieven. Dit zien we vooral terug richting Azië. Bestemmingen zoals de Filipijnen, Thailand, Bali, Cambodja zijn zeer scherp in de markt gezet. Reizigers die écht goedkoop op vakantie willen, doen er goed aan om nu hun slag te slaan, want de prijsverlagingen die we vinden zijn echt uniek te noemen en we verwachten dat ze niet snel terugkomen.”

