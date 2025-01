“Met de decembercijfers van 2024 kunnen we het voorgaande jaar vergelijken met 2023. In totaal werden in de twaalf metingen door GfK bijna 400.000 consumenten bevraagd”, laat de ANVR weten.

Kijkend naar de ontwikkeling van het aantal boekingen sluit 2024 met een groei van +3%. Die groei werd vrijwel volledig gerealiseerd in de eerste vijf maanden van 2024. Daarna stabiliseerde het aantal boekingen rond de cijfers van 2023.

Verre reizen

De verre reizen zijn volgens de ANVR nog niet helemaal terug op het oude niveau, maar Azië steeg sterk. Gemiddeld steeg het marktaandeel van de Europese bestemmingen met een 0,3%. Kijkend naar het aandeel per continent is er sprake van een flinke daling in boekingen naar Noord-Amerika van -12,4% Azië daarentegen groeide flink met 7,2%. Het aantal boekingen naar het Afrikaanse continent daalde met 7,4%.

Europa

In Europa verschillen de boekingspercentages per land in 2024 verrassend weinig ten opzichte van 2023. Toch zijn er twee winnaars aan te wijzen: de boekingen voor het vaste land van Griekenland stegen met 17,9% in 2024 en Finland steeg met 12.2% in populariteit. Grote dalingen zitten bij Bulgarije en Montenegro, maar dit zijn relatief kleine vakantiebestemmingen waardoor statistische onzekerheden iets groter zijn.

Hoge reissommen

In Noord-Amerika was de daling in boekingen voor de Westkust het grootst (-24%), voor de Oostkust was de daling -13%. Midden-VS noteerde een daling van -6,3%. Canada noteerde een bescheiden stijging van 2,6% in het aantal boekingen ten opzichte van 2023. Voor Australië liep het aantal boekingen in 2024 terug met -6,9%. Nieuw- Zeeland noteerde -5,5%. Het zijn bestemmingen met een relatief klein marktaandeel (0,3-0,4%), in boekingen maar met zeer hoge reissommen.

Caribbean

Voor Zuid-Amerika liep het marktaandeel van Curaçao terug, mede door de sterke groei in boekingen voor Curaçao in het najaar van 2023 dat niet werd herhaald in 2024. Dit eiland noteerde in 2024 10,7% minder boekingen. Ook Aruba liep (-7,8%) in 2024 iets terug. Mexico groeide 7,7%. De Amerikaanse boycot doet Cuba geen goed, met meer dan 50% daling in het aantal boekingen. Daarentegen steeg de belangstelling voor Peru met enkele tientallen procenten. Suriname noteerde een daling van -23.6%. De overige bestemmingen

zijn te klein om exacte percentages aan te kunnen geven, maar duidelijk is wel dat bijvoorbeeld Jamaica en Bolivia aardig in de lift zitten. Argentinië en de eilanden Saba, St-Maarten en St. Eustatius deden het minder goed dan in 2023.

Midden-Oosten en Azië

De boekingen voor het Midden-Oosten en Azië zaten in 2024 behoorlijk in de lift. Grote stijgers waren China (+23,6%), Indonesië (+16,6%), Japan (+20,6%), Vietnam (+23,9%) en Thailand (+10,4%). Grote verliezers waren er ook; niet heel verrassend waren dat Israël (-57,2%) en Jordanië (-69,3%). Boekingen voor de kleinere bestemmingen als Cambodja, en Tibet groeiden. Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai en Abu Dhabi) bleven stabiel. India en Nepal liepen iets terug.