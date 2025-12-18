Van 5 t/m 7 februari 2026 vormen de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het decor van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event van Nederland waar bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samenkomen in een inspirerende mix van beleving, advies en entertainment. Bolderman en Effeweg, dé specialist in bus- en vliegreizen, zijn erbij en laten bezoekers ervaren hoe reizen naar verre bestemmingen comfortabel en zorgeloos kan zijn.

Bolderman en Effeweg blijven in 2026 hard groeien met een vernieuwd aanbod van bus- en vliegreizen die een zorgeloze en luxe manier van reizen bieden. Deze reizen combineren het gemak van vliegen naar een bestemming met de comfortabele reiservaring van een luxe touringcar, onder begeleiding van een deskundige reisleider. Bezoekers kunnen tijdens het Vakantie Festival ontdekken hoe snel en ontspannen ze naar hun bestemming kunnen vliegen en vervolgens in alle comfort verder reizen naar hun gekozen plekken. De bus- en vliegreizen bieden het beste van twee werelden: snel vliegen en comfortabel verder reizen, met aantrekkelijke prijzen voor complete rondreizen die veel kwaliteit voor een scherpe prijs bieden. Bovendien bieden ze kleurrijke routes, bijzondere excursies en unieke belevingen die elke reis speciaal maken. Met jarenlange ervaring in groepsreizen, persoonlijke aandacht en passie voor reizen, zorgt Bolderman en Effeweg ervoor dat elke vakantie een uitstekende, veilige en plezierige ervaring is.

2026: Nieuwe ontdekkingen en vertrouwde klassiekers

Bolderman en Effeweg hebben voor 2026 een aantal bijzondere nieuwe bestemmingen toegevoegd aan hun aanbod. Ontdek Vietnam met zijn betoverende rijstterrassen, bruisende steden en rijke cultuur, of ga naar Oman, een land vol mystieke woestijnen, fjorden, oases en gastvrije mensen. Natuurlijk blijven de populaire klassiekers in 2026 volop boekbaar, met reizen naar bestemmingen als Kroatië, Italië, Marokko, Spanje, Zuid-Afrika, Costa Rica en Indonesië. Het aanbod biedt een betoverende mix van natuur, cultuur en gastvrijheid. “Onze vlieg-busreizen brengen het beste van twee werelden samen: een scherpe prijs-kwaliteit en comfortabel vliegen en reizen op de bestemming,” zegt Onno Hosman (Marketing Directeur van Bolderman en Effeweg). “Tijdens het Vakantie Festival willen we laten zien hoe reizen naar onze nieuwe verre bestemmingen zoals Vietnam, Oman of Zuid-Afrika niet alleen snel en gemakkelijk is, maar ook een kwalitatieve en unieke beleving biedt tegen de beste prijzen.”

Een waardevolle toevoeging aan het festival

Volgens Frits Kuijper (creatief directeur van het Vakantie Festival) brengt Bolderman en Effeweg een krachtige en inspirerende beleving naar het evenement. “Ze bieden bezoekers een perfecte combinatie van avontuur en comfort. De manier waarop zij reizen samenstellen, sluit perfect aan bij de behoefte van onze bezoekers die op zoek zijn naar meer dan alleen een bestemming, ze willen een complete ervaring.” T.J. van Apeldoorn (strategisch directeur van het Vakantie Festival) benadrukt de betekenis van hun deelname voor het festival concept. “Met Bolderman en Effeweg verwelkomen we een specialist die het beste van twee werelden biedt: gemak en avontuur. Hun deelname past uitstekend binnen onze ambitie om een breed en inspirerend platform te creëren waar zowel klassieke als vernieuwende reisconcepten samenkomen.”

Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.