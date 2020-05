“Busreissector wordt vol in de flank geraakt”

Als het aan de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) ligt, gaan er – als we weer mogen reizen – slechts 14 à 16 mensen in een bus waar normaal gesproken 40 tot 48 mensen in kunnen. “Dat is financieel onmogelijk”, zegt Arjan Koster (directeur Oad). Om te bedenken hoe het wél kan, worden de koppen uit de busreisbranche bij elkaar gestoken.

Hoe heb je de afgelopen weken beleefd?

“Op 7 maart zijn de laatste groepen reizigers vertrokken voor onze winterreizen, die op 14 maart stopten. Omdat deze mensen toch al terugkwamen, hebben we nauwelijks hoeven te repatriëren. We hebben wel een aantal mensen die op wintersportreis in Canada waren moeten terughalen. Dit was binnen een dag geregeld; nog voordat het land zijn grenzen sloot hebben we actie ondernomen. We hadden ook klanten in Disneyland Paris zitten, maar zij waren met eigen auto en konden gemakkelijk naar huis rijden. We hadden het ‘geluk’ dat Oad in maart en april minder mensen op reis heeft.”

Dat zou nu wel anders zijn geweest?

“Inderdaad. Nu vragen we ons hardop af: ‘En nu? Wat gaan we nu doen?’. Onze reizen zijn nu tot en met 21 mei aanstaande geannuleerd, geheel volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Dat bekijken we van week tot week. Het nadeel voor ons en andere busreisorganisaties is dat we vol in de flank worden geraakt. Onze doelgroep valt veelal onder de risicogroep die graag in groepsverband reist in een afgesloten ruimte als een bus. Dat is een flinke uitdaging. Samen met de ANVR en andere busreisorganisaties als Bolderman, de Jong Intra en Kras zijn we branchebreed aan het bekijken wat noodzakelijk is voor busvervoer; samen worden er protocollen opgesteld. De koppen worden bij elkaar gestoken; we moeten namelijk dezelfde afspraken maken zodat we naar de klant toe dezelfde maatregelen kunnen communiceren. Daar zijn we nu mee bezig en wordt verder uitgewerkt. En dat is overigens geen gemakkelijke taak. Welke maatregelen moeten er worden genomen om mensen op een verantwoorde manier te laten reizen? Dit is enorm lastig.”

Minder mensen in een bus zal financieel niet haalbaar zijn?

“Nee, zeker niet. De KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) ziet het liefst 14 à 16 mensen in een bus waar normaal gesproken 40 tot 48 mensen in kunnen. Dit is financieel onmogelijk. Dit wordt uiteraard ook besproken met de ANVR en andere busreisorganisaties. Ik zie allerlei initiatieven voorbijkomen om straks weer reizen te kunnen uitvoeren, zoals plexiglas en mondkapjes. Dit soort denkwerk juich ik toe en zal werken als je iemand puur moet vervoeren, als een reiziger slechts een paar uur in een vliegtuig zit, maar voor onze reizigers is de bus een groot onderdeel van de reis. Zij moeten niet met mondkapjes worden opgesloten in een bus vol plexiglas. Dat is geen fijne vakantiebeleving. Dat geldt ook voor riviercruises. Dat maakt het een stuk complexer.”

