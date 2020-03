CLIA-leden schorten VS-operaties voor 30 dagen op

“Leden van CLIA schorten vrijwillig en tijdelijk de operaties vanuit de VS op in het kader van de aanpak van deze volksgezondheidscrisis”, zegt Kelly Craighead, President en CEO van CLIA. “Dit is een situatie die zijn weerga niet kent. Onze industrie neemt al meer dan 50 jaar de verantwoordelijkheid op zich voor de bescherming van de volksgezondheid aan de hand van de richtlijnen van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (ziektebestrijding en preventie). Ze levert met trots buitengewone vakanties voor gasten en goede werkgelegenheidskansen voor de bemanning. Dit is een bijzonder moeilijke tijd, maar we hopen dat we ons door dit besluit op de toekomst kunnen richten en zo snel mogelijk terug kunnen keren naar de normale gang van zaken.”

De tijdelijke opschorting ging vandaag om 17.00 uur in. CLIA-leden concentreren zich op de veilige en soepele terugkeer van alle passagiers aan boord van die schepen op zee die geraakt worden door dit besluit. “Wij nemen dit besluit niet licht en willen het reizende publiek in niet mis te verstane bewoordingen laten weten dat deze industrie het belang van mensen altijd voorop stelt”, aldus Adam Goldstein, Global Chairman van CLIA. “In de tussentijd zullen we in samenwerking met het CDC (Centra voor Ziektecontrole ) en anderen ons voorbereiden op de hervatting van operaties, wanneer dit weer mogelijk is. We weten dat de reisindustrie een enorme economische motor is voor de Verenigde Staten en Europa en wanneer onze schepen opnieuw varen zal onze industrie een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de economie.”

“De cruise-industrie is een vitale slagader voor de Amerikaanse en Europese economie, waarbij elke 30 cruisepassagiers één baan ondersteunen. De cruisemarkt ondersteunt reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen, hotels en een brede toevoerketen van industrieën die zich uitstrekt over heel de Verenigde Staten en Europa.”