Collections bestaat één jaar. Het B2B-reismerk voor vakanties in het hoge segment wil graag met je terugblikken op hun reis van groei en prestaties.

Sharon Staleman en Samantha Koeman zeggen: “Een Collections, het is voorbij gevlogen! Het is fijn en leuk om te zien dat steeds meer reisagenten ons weten te vinden. We zijn heel dankbaar voor het vertrouwen en hebben al veel mooie reizen mogen samenstellen en reserveren. We zien de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet en staan klaar voor alle mooie reisaanvragen. We hopen jullie snel te spreken en wellicht te ontmoeten bij de viering van ons eenjarige jubileum.”



“We zijn trots op het succesvolle debuut van Collections in de reismarkt, gedreven door onze kernwaarden van servicegerichtheid, flexibiliteit en liefde voor reizen. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid om samen met u prachtige ervaringen te creëren en onvergetelijke momenten te delen met onze klanten. Onze reis gaat verder met nieuwe avonturen en groeimogelijkheden. We breiden ons contractenbestand uit, zetten onze eerste stappen op de Belgische markt en versterken onze banden met ons moederbedrijf, Avila Reizen, om onze dienstverlening verder te verbeteren en uit te breiden. Reizen binnen het assortiment van Collections hebben de mooie mix tussen genieten, innerlijke rust en het opbouwen van waardevolle herinneringen. Terwijl exotische bestemmingen zoals de Malediven, Mauritius, de Seychellen en Bali altijd verleidelijk zullen blijven voor diegenen, die op zoek zijn naar een onvergetelijke ervaring. Tevens zien we ook een groeiende belangstelling voor minder bekende pareltjes zoals Dominica en St. Lucia.”

“In Europa blijft Collections zich richten op de luxe stedentrips en strandbestemmingen. Landen, zoals Spanje, Portugal en de Griekse eilanden blijven favoriet, voor iedereen die op zoek is naar de combinatie tussen ontspanning, cultuur en culinaire verwennerij.”