Corendon biedt vakantiegangers gratis corona pcr-test

In samenwerking met U-Diagnostics, bekend onder de naam HetHuisartslab, biedt Corendon kosteloos corona pcr-tests aan haar klanten aan, inclusief de afgifte van het reisdocument dat nodig is om te kunnen reizen. De gebruikte test is goedgekeurd door het RIVM.

Sinds 1 juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten zich gratis laten testen bij de GGD. Vakantiegangers kunnen hier uiteraard geen gebruik van maken – tenzij ze klachten hebben – en zijn dus aangewezen op commerciële aanbieders van deze tests. De kosten daarvan bedragen in de regel €100 tot €180 per persoon, inclusief het noodzakelijke reisdocument. Om iedereen in staat te stellen zich voor een redelijke prijs te laten testen, biedt Corendon dezelfde test ook aan voor de speciale prijs van €89,50 (inclusief reisdocument) voor mensen die geen Corendon-vakantie hebben geboekt.

Hoe het werkt

Alle Corendon-klanten die een reis naar Curaçao of Bonaire hebben geboekt, ontvangen enige weken voor vertrek bericht van Corendon dat ze een afspraak kunnen maken voor een kosteloze test bij een testlocatie in de buurt van hun woonplaats. De test moet twee dagen voor vertrek plaatsvinden en kan ook in het weekend worden afgenomen. De volgende dag ontvangen de klanten per sms en via een app de uitslag. Als het coronavirus niet is aangetroffen, ontvangt de klant ook het reisdocument dat nodig is om naar de vakantiebestemming te kunnen vertrekken. In het uitzonderlijke geval dat bij de test het virus wel wordt aangetroffen, zal de klant de reis moeten annuleren en zich moeten melden bij de GGD. Als de klant een annuleringsverzekering heeft afgesloten zal die de annuleringskosten in de meeste gevallen dekken. Klanten wordt aangeraden hier bij boeking goed op te letten.

Corendon maakt testen betaalbaar voor iedereen

Commerciële corona pcr-tests zijn erg duur. Dat zorgt bij klanten voor een hoge drempel om een vakantie te boeken naar een bestemming waar een testverplichting geldt. Vandaar dat Corendon heeft besloten om de test gratis aan haar klanten aan te bieden. De testverplichting heeft ook voordelen: zo zullen vakantiegangers met een nog geruster gevoel aan hun lange vlucht beginnen, in de wetenschap dat iedereen aan boord recent een test heeft ondergaan. Dat biedt uiteraard geen volledige zekerheid, vandaar dat de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen tijdens het vliegen onverminderd van kracht blijven. Corendon heeft met HetHuisartslab ook afspraken gemaakt om iedereen in de gelegenheid te stellen zich betaalbaar te kunnen laten testen. In plaats van het gebruikelijke tarief van €132,50, betaalt iedereen die via Corendon een afspraak maakt, een speciaal tarief van €89,50, inclusief reisdocument.

Corendon en coronatests

Wij willen benadrukken dat het huidige aanbod om klanten gratis te laten testen geen enkel verband houdt met onze eerdere plannen voor ‘coronavrije’ vakanties. Aan die plannen hebben we geen uitvoering gegeven. Dit initiatief is onze invulling van de testverplichting die landen als Curaçao aan onze klanten opleggen. Hierdoor hoeven zij niet vele honderden euro’s extra uit te geven om op vakantie te kunnen gaan.

Nog geen volledige duidelijkheid

Op 1 juli gaan Curaçao en Bonaire weer open voor vakantiegangers. Vandaar dat we nu duidelijkheid willen geven aan onze klanten, ondanks het feit dat de overheden van Curaçao en Bonaire nog maar weinig details bekend hebben gemaakt over de exacte voorwaarden rondom de testverplichting. Zo is nog niet duidelijk of kinderen ook moeten worden getest en hoe lang van tevoren de test uiterlijk moet worden afgenomen. We actualiseren voortdurend de gegevens op onze website. Via corendon.nl/pcr kan door niet-klanten een reservering worden gemaakt voor de test tegen de speciale lage prijs. Algemene informatie over verantwoord reizen is te vinden op de pagina corendon.nl/verantwoord-reizen. Corendon-klanten die een vakantie hebben geboekt of nog gaan boeken, ontvangen automatisch bericht hoe ze de gratis test kunnen reserveren.

