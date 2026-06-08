Het leukste voetbalevenement van het jaar staat voor de deur en dat vieren we natuurlijk samen. Met trots presenteren wij samen met onze partners Sunny Cars, Brand USA, UStravel.nl en Canadatravel.nl dé WK-Pool voor en door de Nederlandse reisbranche!

We dagen alle reisprofessionals uit om hun voetbalkennis te testen. Wie heeft de beste tactische blik en mag zich straks de ultieme WK-kenner van de reiswereld noemen?

Onze hoofdprijs

Meedoen aan onze pool is niet alleen goed voor de onderlinge strijd, maar we hebben ook een mooie prijs voor de absolute nummer één. De winnaar van onze pool gaat er namelijk vandoor met een heerlijk BBQ-pakket ter waarde van maar liefst € 200!

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