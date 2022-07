Corendon introduceert eten en drinken bestellen met eigen device

Deel dit artikel

Vanaf vandaag bestellen passagiers digitaal met hun eigen device eten en drinken aan boord van de vliegtuigen van Corendon Dutch Airlines. “Hiermee zet de luchtvaartmaatschappij een volgende stap in het terugdringen van papier in de vliegtuigen”, zo stelt het bedrijf.

In plaats van een papieren menukaart is een digitale menukaart via een QR code in het AirFi systeem beschikbaar. Passagiers bestellen digitaal vanuit hun stoel en de Cabin Crew brengt vervolgens de bestelling langs. Al eerder stapte Corendon over op cashless betalen. Hiermee is Corendon Dutch Airlines naar eigen zeggen de eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij waarbij passagiers volledig digitaal bestellen en cashless betalen aan boord.

Gertjan van den Berg, Manager Procurement & Catering: “We zijn als airline hierdoor niet meer gebonden aan één assortiment voor een heel seizoen, maar kunnen continu flexibel inspelen op de behoeftes van de passagiers. Een volgende stap is de mogelijkheid voor de Cabin Crew om meteen het menu aan te passen wanneer er iets uitverkocht is en dit resulteert in minder ‘nee-verkopen’ aan boord. Het past ook binnen onze innovatieve en duurzame strategie om zoveel mogelijk paperless te werken en nieuwe technologieën te ontwikkelen.”

Al eerder voerde Corendon Dutch Airlines cashless betalen in. De luchtvaartmaatschappij accepteert pin, creditcard, Apple Pay en Samsung Pay en met deze wearables kan er tevens contactloos betaald worden. Cashless betalen heeft voor klant en airline het voordeel van meer betaalgemak en een snellere en efficiëntere service aan boord.

Author Arjen Lutgendorff