Het Vakantie Festival, dat in het voorjaar van 2026 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, verwelkomt een nieuwe, gerenommeerde speler uit de riviercruisewereld: CroisiEurope. De Europese rederij, met een breed aanbod van rivier- en kustcruises, is daarmee een waardevolle toevoeging aan het steeds diverser wordende deelnemersveld.

Danielle van Poppel, Sales & Marketing Manager Netherlands van CroisiEurope, licht de keuze toe: “Voor veel reizigers is een riviercruise een verrassend comfortabele en veelzijdige manier om Europa te ontdekken. Het Vakantie Festival biedt ons een uitstekende kans om direct met die reiziger in gesprek te gaan, onze routes en concepten uit te leggen en het imago van riviercruises te verbreden. We kijken ernaar uit om onze passie voor varen en ontdekken te delen.”

Unieke cruises

CroisiEurope is al decennialang actief op de Europese markt en vaart onder andere op de Rijn, Seine, Douro, Donau en Rhône maar biedt ook unieke cruises in Azië, Zuidelijk Afrika en in 2027 wordt de Amazone in Brazilië toegevoegd met een gloednieuw schip. De rederij staat bekend om haar uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, de kleinschalige schepen, Frans geïnspireerde service en innovatieve vaarroutes.

Perfect

T.J. van Apeldoorn, mede-oprichter van het Vakantie Festival: “Met CroisiEurope halen we een gevestigde naam aan boord. Riviercruises winnen sterk aan populariteit, en CroisiEurope biedt daarin een zeer breed en toegankelijk aanbod dat perfect past bij onze bezoekers.” Ook mede-oprichter Frits Kuijper is enthousiast: “CroisiEurope verrijkt het festival met een andere kant van het cruiseaanbod. De persoonlijke sfeer en veelzijdige bestemmingen maken riviercruises aantrekkelijk voor een groeiende doelgroep.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisaanbieders en consumenten samen in een inspirerende setting vol reisinformatie, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen aan het Vakantie Festival? Ga naar https://vakantiefestival.com/info/ en we nemen contact met je op!