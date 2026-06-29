Terwijl Nederland grijs en koud kleurt, biedt Cyprus de perfecte mix van mediterraan buitenleven, cultuur en winterzon en dat zonder verre vlucht. Waarom is dit eiland de ideale winterontsnapping en hoe verkoop je het als reisagent?



Waarom is Cyprus de perfecte remedie tegen de Nederlandse winterblues?

Athanasia Deli (Sales & Marketing Development Cyprus Deputy Ministry of Tourism): ‘Cyprus biedt Noord-Europese reizigers iets wat in de winter bijzonder waardevol wordt: licht, buitenleven en een oprecht gevoel van welzijn. Terwijl een groot deel van Noord-Europa te maken heeft met kortere dagen, grijze luchten en koudere temperaturen, blijft het eiland genieten van een mild mediterraan klimaat. Wat Cyprus echter onderscheidt, is dat het veel meer biedt dan alleen de winterzon. Bezoekers kunnen het gunstige weer uitstekend combineren met gastronomie, cultuur, wellness, natuur en authentieke lokale ervaringen, en dat allemaal binnen relatief korte afstanden. Dit zorgt voor een winterervaring die zowel herstellend als verrijkend aanvoelt, in het bijzonder voor reizigers die de kou willen ontvluchten zonder een verre reis te hoeven maken.’

Hoe ziet het buitenleven op Cyprus eruit in januari, februari en maart?

‘De winter is hier bij uitstek een seizoen voor buitenactiviteiten. Het klimaat in de eerste maanden van het jaar is bijzonder geschikt voor wandelen, fietsen, bezienswaardigheden bekijken en het verkennen van traditionele dorpen. Zelfs tijdens de wintermaanden gaat het dagelijks leven gewoon door rond de promenades aan zee, dorpscafés en openluchtterrassen. Een ander aspect dat bezoekers vaak verrast, is het natuurlijke landschap. Tegen eind februari en het vroege voorjaar wordt het platteland uitzonderlijk groen, waarbij bloeiende amandelbomen en wilde bloemen de omgeving transformeren. Gecombineerd met seizoenstradities, lokale gastronomie en de sfeer van de kerstdorpen, biedt Cyprus een winteromgeving die zowel mediterraan als onmiskenbaar authentiek is.’

Veel Europese badplaatsen veranderen in de winter in spooksteden. Waarom blijft Cyprus daarentegen zo bruisend en levendig?

‘Cyprus profiteert van het feit dat het een bestemming voor het hele jaar door is, in plaats van een puur seizoensgebonden resortmarkt. Omdat de lokale gemeenschappen het hele jaar door actief blijven, ervaren bezoekers ook tijdens de wintermaanden functionerende steden, geopende restaurants, culturele evenementen en de alledaagse sociale activiteit. Dit zorgt voor een veel authentieke sfeer dan op bestemmingen die bijna uitsluitend afhankelijk zijn van zomertoerisme. Bovendien biedt de winter de kans om archeologische vindplaatsen, culturele bezienswaardigheden, wijnhuizen en natuurgebieden te verkennen in een meer ontspannen en comfortabele setting, zonder de intensiteit van het hoogseizoen.’

Wat is de beste activiteit voor mensen die meer willen doen dan alleen luieren op een strandbedje?

‘Wandelen is ongetwijfeld een van de sterkste winterervaringen. Het klimaat in deze periode is ideaal voor het verkennen van de natuurlijke landschappen, zoals de nationale parken in de Troodos-regio en langs de kustlijn van Akamas. Bezoekers kunnen panoramische wandelpaden, bossen en watervallen ontdekken, zonder de hoge temperaturen van de zomer. Het netwerk van georganiseerde natuurpaden is goed onderhouden en duidelijk in kaart gebracht, wat zelfstandige verkenning toegankelijk maakt. Tegelijkertijd presteert het eiland bijzonder goed op het gebied van fietsen, golf, wijntoerisme, duiken, wellness en cultureel toerisme. Bezoekers die geïnteresseerd zijn in erfgoed kunnen daarnaast archeologische vindplaatsen, kloosters en religieuze bezienswaardigheden verkennen die verbonden zijn met de vroegchristelijke geschiedenis en het Byzantijnse erfgoed.’

Een levendig eiland zonder ‘spooksteden’

Welke excursie raad je aan?

‘Een dagvullende excursie door het Troodosgebergte en de traditionele dorpen is een van de meest waardevolle ervaringen in de winter. Het stelt reizigers in staat om een breder perspectief buiten de kustlijn te krijgen door berglandschappen, kloosters, wijnhuizen, lokale gastronomie en traditionele ambachten te combineren binnen één enkele reisroute. Ervaringen die verbonden zijn met de wijndorpen, de Heartland of Legends-regio en de UNESCO-werelderfgoedlocaties zijn bijzonder goed geschikt voor het winterseizoen, wanneer bezoekers ze in een comfortabele sfeer kunnen verkennen.’

Wat is jouw gouden advies voor reisagenten om Cyprus nog effectiever te verkopen?

‘Reisagenten moeten Cyprus niet simpelweg positioneren als een zomerse strandbestemming, maar als een complete ervaring voor het hele jaar door. Het eiland biedt een zeer divers toeristisch product binnen een veilige en gemakkelijk bereikbare Europese bestemming. Het is bijzonder aantrekkelijk voor reizigers die op zoek zijn naar een mediterrane bestemming die cultureel rijk aanvoelt, en minder verzadigd is dan enkele van de meer traditionele mediterrane markten. Het belangrijkste verkoopargument is dat Cyprus de hele winter door bruisend blijft. Bezoekers ervaren geen bestemming die per seizoen sluit, maar juist een plek die oprecht lokaal leven en gastvrijheid gedurende het hele jaar blijft bieden.’



De drie absolute must-do’s voor als je de koud wil vergeten

Een: breng tijd buiten door langs de kustlijn. Zelfs eenvoudige ervaringen, zoals een lange lunch aan zee of een middagwandeling over de promenade, voelen heel anders aan onder de mediterrane winterzon.

Twee: verken het Troodosgebergte en de traditionele, uit steen opgetrokken dorpen. Deze regio biedt een compleet andere dimensie door middel van berglandschappen, wijnhuizen en lokale gastronomie. Dit is ook de plek waar bezoekers de Heartland of Legends-routes kunnen ontdekken, die de plattelandstradities vieren. De Troodos-regio herbergt daarnaast verschillende Byzantijnse kerken die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan en bekendstaan om hun uitzonderlijk goed bewaarde fresco’s.

Drie: de winter is het ideale seizoen om het eiland in een rustiger tempo te ervaren door wellness, cultuur, gastronomie en natuur op een ontspannen manier te combineren.

Dit interview staat in Travelpro – winter 2026. Wil je meer lezen? Klik dan op onderstaande link.