D-reizen Beuningen: “Het zijn de kleine dingen die het ‘m doen”

Het zal je maar gebeuren, je wordt opeens met allerlei toeters en bellen het podium op geroepen voor al je collega’s en wordt uitgeroepen tot Team of the Year. Het gebeurde Joyce Sprokholt, Nena Janssen en Anneloes van Tongeren van D-reizen Beuningen.

D-reizen heeft dit jaar tijdens het event Connecting Worlds voor het eerst een Team of the Year uitgeroepen. De foto waarop de dames van D-reizen Beuningen met een glimlach van oor tot oor compleet met award en confetti staan, hangt duidelijk zichtbaar in het reisbureau. De award prijkt op de balie. De vraag of ze trots zijn op de behaalde titel is dan ook een open deur, maar dat zijn ze zeker. Vanzelfsprekend.

Flexibel

Joyce: “Toen er woorden op het scherm verschenen die te maken hadden met het winnende team, keken we elkaar aan en dachten we alle drie hetzelfde: dit moet over ons gaan. Maar als je dan echt te horen krijgt dat je bent uitgeroepen tot Team of the Year, kan je dat bijna niet geloven. Het is echt heel erg leuk.” Anneloes: “We hebben het afgelopen jaar of eigenlijk anderhalf jaar, sinds de opening van D-reizen Beuningen, heel hard gewerkt. Iedereen heeft hard gewerkt natuurlijk, maar we hadden een medewerker te weinig en hebben echt flink moeten ploeteren om alles rond te krijgen. We hebben er sinds oktober wel een collega bij gehad, maar zij is onlangs weer gestopt omdat het werk niet bij haar past. Dat kan natuurlijk. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we samen het reisbureau draaiende gehouden, en heel eerlijk: dat was aanpoten, maar het is gelukt. De waardering vanuit het hoofdkantoor is dan ook geweldig.” Joyce: “We hebben samen ook hele mooie resultaten weten neer te zetten. We zijn met z’n drieën heel flexibel geweest en zijn als team ook heel goed op elkaar ingespeeld.” Nena: “We hebben elkaar goed geholpen om samen ons filiaal tot een succes te maken. Het is dan erg leuk en fijn dat het wordt gezien door het hoofdkantoor en ook wordt gewaardeerd.” Joyce: “En toen stonden we daar opeens op het grote podium met confetti en al.”

Auteur Sharon Evers