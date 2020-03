“De maatregelen mogen van mij veel heftiger”

Frangken Tuhumena (eigenaar 333travel) laat weten dat de maatregelen om het coronavirus in te dammen van hem veel heftiger mogen. “Zoals in Italië en China, want in China zijn van de 80.000 besmettingen al 60.000 genezen.”

Tuhumena’s reactie is gepubliceerd op de Facebook-pagina van 333travel. Hij laat weten dat hij nooit had gedacht dat het coronavirus zo’n impact zou hebben. “Het is inderdaad Sars en 9-11 bij elkaar. Als reisorganisator in ons 20-jarig jubileumjaar zitten we net als de hele reissector in een moeilijke situatie. Vooral omdat niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Maar ook andere branches worden geraakt, denk alleen al aan de entertainment en muziek industrie, de horeca, etcetera.”

“Zelf heb ik met 37 jaar ervaring in de reiswereld al veel meegemaakt, zoals de Golfoorlog, tsunami in Azië, 9/11, Sars, slecht draaiende economie enzovoorts. Ook deze corona uitdaging zal ik met mijn team op onze wijze aanpakken, zodat we over een tijdje weer de normale draad kunnen oppakken! Ondertussen staan we voor al onze reizigers klaar”, aldus Tuhumena, die tevens zegt dat het enige wat we verder kunnen doen is pas op de plaats maken en samen ervoor zorgen dit virus terug te dringen.

“Ik wil alle ondernemers en zzp-ers en iedereen die wordt geraakt sterkte wensen in deze moeilijke periode. Ook deze situatie zal uiteindelijk verbeteren, dus wees sterk, positief en neem je eigen maatregelen om de komende periode deze situatie zo goed als het mogelijk is het hoofd te bieden!”

