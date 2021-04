Delta Air Lines stopt met het blokkeren van de middelste stoelen

Delta Air Lines, de naar het schijnt laatst overgebleven luchtvaartmaatschappij die middelste stoel blokkeerde om passagiers afstand te laten houden tot elkaar, stopt op 1 mei met het blokkeren van de middelste stoel.

Delta deed de aankondiging in een verklaring van CEO Ed Bastian op woensdag. ‘Nu de inentingen stijgen en reizigers ons vertellen dat ze er weer vertrouwen in hebben om te gaan vliegen met Delta, zijn we genoodzaakt deze maatregel te nemen’, aldus Bastian.

Andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen stopten al een stuk eerder met het deblokkeren van de middelste stoelen. Southwest stopte met het blokkeren in december 2020 en Alaska Airlines deed dat begin 2021. Hoewel het aantal passagiers in Amerika nog ver onder het aantal in 2019 ligt, worden er elke dag nieuwe records gebroken in passagiersaantallen.

