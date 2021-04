Doorstart voor WRC Reizen

OutSight Travel heeft overeenstemming bereikt met de curator van WRC Reizen groep B.V. over een doorstart van WRC Reizen dat op 14 april failliet ging.

Voor het faillissement werkten OutSight en WRC reizen al samen vanuit eenzelfde kantoorlocatie. Het is de bedoeling dat het merendeel van de werknemers mee overgaat.

Curator Kim Meekes van de Advocaten van Van Riet: ”Met OutSight Travel is een overeenkomst gesloten over alle intellectueel eigendom & goodwill. Ik ben erg blij dat we snel een doorstart hebben kunnen realiseren.”

Simone Deckers, Directeur-eigenaar: “De doorstart van WRC Reizen is niet alleen goed nieuws voor het team, leveranciers en partners maar natuurlijk vooral ook voor onze reizigers. Helaas duurde de crisis voor het oude WRC te lang. Maar hopelijk kunnen we in het najaar van 2021 weer gaan reizen en onze reizigers, hetzelfde prachtige aanbod en service bieden als altijd, met twee labels. We gaan komende tijd gebruiken om reizigers en SGR maximaal te helpen en ondersteunen in de afwikkeling van hun vouchers.”

