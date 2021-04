WRC Reizen Groep failliet

Op 14 april 2021 heeft WRC Reizen Groep BV te Hilversum financieel onvermogen bij SGR aangemeld. WRC Reizen Groep handelt onder de namen WRC Reizen, Club Amerika Reizen, Club Australië Reizen, Club Canada Reizen, Cruise Factory, WRC Reizen Groep, WRC-HAT Reizen en Zuid-Europa Reizen.

SGR gaat nu, in overleg met de aangestelde curator, alle benodigde informatie verzamelen die nodig is om klanten die bij WRC Reizen Groep BV een reis hebben geboekt te helpen. Mocht u een Reisvoucher met SGR-garantie in uw bezit hebben, dan is die gedekt.

Zodra wij inzicht hebben in alle informatie, zullen wij de klanten van WRC Reizen Groep BV individueel informeren. Wacht alstublieft geduldig af en houd onze website en onze social media in de gaten voor de laatste updates. Op dit moment beschikt SGR niet over uw gegevens. Wij kunnen om die reden individuele vragen niet beantwoorden via de e-mail of telefoon.

Wij adviseren dringend geen betalingen meer aan WRC Reizen Groep BV te doen voor nog niet aangevangen reizen. Betalingen gedaan na 14 april 2021 worden niet meer door SGR gegarandeerd.

Wij verzoeken klanten van WRC Reizen Groep BV om hun Reisvoucher niet via ‘Claim je voucher’ in te dienen. Via deze pagina kan er alleen geclaimd worden als een reisonderneming de Reisvoucher na vervaldatum van de voucher niet heeft terugbetaald. Dus niet in het geval van faillissementen. Claims ontvangen via ‘Claim je voucher’ naar aanleiding van het faillissement van WRC Reizen Groep BV worden niet in behandeling genomen. U ontvangt zodra het kan een uitnodiging om te claimen. Wacht u deze geduldig af. SGR gaat voor u aan de slag.

Heeft u alleen een vliegticket geboekt? Dan kunnen wij u niet helpen. SGR geeft géén garantie op losse vliegtickets.

Uw eventuele vragen mag u mailen naar info@sgr.nl o.v.v. WRC Reizen.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.