Vijftien jaar Avila Reizen! De afgelopen jaren heeft het reisbedrijf een prachtig team aan specialisten mogen verwelkomen. Specialisten die elke dag klaarstaan voor jou en jouw gasten om de meest bijzondere reizen geheel op maat samen te stellen.

Het is vanuit dit specialisme en deze kennis dat Avila Reizen haar gasten alle zeven continenten kunnen laten ontdekken. Kennis die Avila Reizen graag deelt. Daarom lanceren we ‘Beyond Dreams: De Podcast’, waarin we je meenemen naar alle uithoeken van onze planeet in een achtdelige serie.

We trappen deze serie af vanuit het nieuwe Avila-kantoor, dromenfabriek en hoofdkwartier aan de Nieuwe Gracht in Haarlem. Tim en Hilda nemen je mee naar waar het allemaal begon: Latijns-Amerika.



Aflevering 1: Het Latijns-Amerika van Avila Reizen – waar het allemaal begon

Wil je meer informatie over Avila Reizen? Die vind je op avilareizen.nl. Wil je reageren op de podcast? Dat kan via podcast@travelpro.nl