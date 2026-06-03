Drie gastlanden, gigantische afstanden en een jungle van ESTA’s, eTA’s en grenscontroles. Het WK voetbal 2026 in de VS, Canada en Mexico belooft een logistieke uitdaging van formaat te worden voor de reisbranche. Hoe voorkom je dat jouw klanten stranden op Schiphol door een foutieve documentencombinatie, een oude Cuba-tussenlanding of een ontbrekend formulier? En waar ligt de grens van jouw zorgplicht? Wij vroegen het aan de expert Remco van der Wal, Managing Partner van Traveldocs.

Krijgen jullie veel vragen binnen over toegang tot de WK-landen de VS, Canada en Mexico?

‘Naarmate het WK dichterbij komt, krijgen we steeds meer vragen en aanvragen. Veel vragen gaan overigens over de uitingen die wel of niet zijn gedaan door de desbetreffende reiziger(s) op sociale media. Reizigers zijn bang dat dit een negatief effect heeft op de goedkeuring van het visum. Sinds begin januari hebben we een paar afwijzingen gezien omdat reizigers zich zeer negatief over president Trump hebben uitgelaten. Dit is echter meer uitzondering dan regel.’

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Wat gebeurt er als een supporter tijdens het WK continu de grens oversteekt tussen de VS, Canada en Mexico? Lopen ze dan vast met een standaard ESTA of eTA, of activeert dit snelle hoppen een alarmsysteem bij de douane?

‘Met een ESTA of eTA kun je meerdere keren in- en uitreizen, zolang je de 90 dagen niet overschrijdt.’

Veel supporters kiezen er vanwege de dure vliegtickets voor om de grens tussen de VS en Mexico over land over te steken. Welke specifieke documenten of digitale formulieren moet je bij landgrenzen absoluut niet vergeten, die bij vliegen wél automatisch geregeld zijn?

‘Voor Nederlandse paspoorthouders is geen visum vereist voor Mexico en voor de VS is een ESTA voldoende om het land over land binnen te komen. Wel dient men rekening te houden met lange files bij de landgrenzen. Het helpt als je middels een hotelbevestiging of WK-ticket kunt aantonen wat het doel van de reis is.’

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Remco van der Wal.

Nu het WK op het punt van beginnen staat en de druk op de digitale systemen (ESTA/eTA) maximaal is: wat is op dit moment de minimale aanvraagtermijn die reisadviseurs hun klanten moeten adviseren om annuleringen op Schiphol te voorkomen?

‘Lastig om hier een concreet antwoord op te geven, omdat dit afhangt van de druk op de digitale systemen – iets wat niemand op dit moment kan voorzien. Om teleurstellingen te voorkomen, is het advies om het minimaal 72 uur voor vertrek aan te vragen. Indien dit om wat voor reden dan ook niet lukt, weet dan dat het ook binnen 24 uur mogelijk is. Dit biedt echter geen garantie op goedkeuring.’

De VS en Canada hanteren soepele regels voor de geldigheid van het Nederlandse paspoort, maar Mexico kan in de praktijk strenger zijn. Welke harde richtlijn moeten reisprofessionals aanhouden voor klanten met een paspoort dat deze zomer verloopt?

‘Het goede nieuws is dat Mexico visumvrij is. Ons advies is om er zorg voor te dragen dat je kunt aantonen wanneer je retour vliegt dan wel doorreist vanuit Mexico naar de Verenigde Staten. De stelregel is dat je een bevestiging van je verblijf in handen moet hebben en dat je kunt aantonen wat de duur en het doel van je verblijf zijn. Hoe minder onzekerheden, hoe minder oponthoud aan de grens!’

De VS weigert heel snel een ESTA bij een minimaal strafblad of een oude overtreding. Als een supporter hierdoor een fysiek visum moet aanvragen bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam, waar de wachttijden vaak maanden zijn, is het voor deze groep dan nu eigenlijk al definitief te laat?

‘Ja, we hebben wel de mogelijkheid om het reguliere visum met spoed aan te vragen. Dit biedt echter geen garantie dat het verzoek wordt gehonoreerd. De verwerking van het visum duurt vanaf het moment van indienen circa tien werkdagen. De kans dat je dit nog last-minute kunt regelen, wordt dan wel erg klein.’

Er reizen veel ouders met kinderen, of misschien wel complete jeugdteams naar het WK. Als één ouder of een begeleider met een minderjarig kind reist, controleren de gastlanden streng op kinderontvoering. Welke Engelstalige toestemmingsformulieren moet de reisagent verplicht meegeven om te voorkomen dat een klant bij de douane wordt teruggestuurd?

‘Goed dat jullie dit onder de aandacht brengen, want hier is al vaak een reis op stukgelopen. Mensen stonden al op Schiphol om in te checken, maar konden niet de juiste documenten overleggen. En ja, hier wordt heel streng op gecontroleerd. Reizigers kunnen dit Engelstalige document downloaden via deze link. Belangrijk is dat beide ouders het document ondertekenen en dat je altijd een kopie kunt overhandigen van het paspoort van de ouder die niet meereist.’

‘Op dit moment gelden dezelfde voorwaarden voor zowel zakelijke als toeristische reizigers. Wel is het onze aanname dat de procedures mogelijk versoepeld kunnen worden naarmate het WK dichterbij komt. Het uiteindelijke doel is immers om er een succesvol WK 2026 van te maken, en niet een toernooi waarbij het klachten regent over de immigratiedienst. Helaas hebben ook wij geen glazen bol, maar de ervaring leert dat er in de praktijk wellicht uitzonderingen gemaakt worden om een en ander soepel te laten verloop. Wij adviseren dan ook om onze website in de gaten te houden voor actuele informatie, evenals travelpro.nl en travmagazine.nl.’

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Sommige vluchten naar Mexico of Canada hebben een tussenlanding in de VS. Reisagenten weten dat je in de VS áltijd door de immigratie moet, ook bij een transit. Welke fouten worden hierin momenteel nog het meest gemaakt bij de last-minute WK-boekingen?

‘Ons advies is om dit juist te vermijden. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, zorg er dan voor dat je op tijd een ESTA voor transit aanvraagt.’

Een ESTA is ongeldig als een reiziger na 2021 in Cuba is geweest. Hoe kan een reisagent dit risico bij WK-gangers effectief filteren, en wat is voor deze specifieke reizigers het alternatief nu het toernooi voor de deur staat?

‘Uiteindelijk gaat het om de juiste communicatie van de reisagent naar de klant en andersom. Ongeacht het WK of een ander reisdoel naar de Verenigde Staten is het superbelangrijk om dit goed na te vragen om teleurstellingen op Schiphol te voorkomen. We hebben een recent voorbeeld van een reiziger die zelf de ESTA had aangevraagd en werd geweigerd bij het inchecken op Schiphol. De desbetreffende reiziger had een tussenlanding gemaakt op Cuba en had deze tussenlanding niet als een verblijf op Cuba gezien. Met andere woorden: als je na 2021 een verblijf of tussenlanding hebt gehad op Cuba, kom je niet in aanmerking voor een ESTA. De reiziger moest vervolgens een regulier visum aanvragen, met alle gevolgen van dien.’

Waar ligt juridisch gezien de grens van de zorgplicht voor de reisagent bij dit specifieke toernooi? Als een agent losse componenten boekt en de klant wordt geweigerd aan de grens door een foutieve documentencombinatie, kan de agent dan aansprakelijk worden gesteld voor de duizenden euro’s aan misgelopen WK-tickets?

‘Ik vermoed dat dit meer een vraag is voor de ANVR. Mijn persoonlijke zienswijze is dat zowel de reisagent als het visumbureau ontzorgt en niet juridisch aansprakelijk is voor mogelijke fouten. Het blijft mensenwerk en wij adviseren altijd om het goedgekeurde visum vooraf goed te controleren op bijvoorbeeld de juiste, volledige naam en het paspoortnummer.’

We gaan ervan uit dat Nederland zich plaatst voor de finale. Dat weten we officieel pas een paar dagen voor de finale. Wie op dat moment nog aan een ticket kan komen, maar nog geen ESTA heeft, kan die dat nog wel geregeld krijgen?

‘Ja, op basis van de actuele informatie is dit correct, hoewel onder voorbehoud van de druk op de digitale systemen zodra het WK van start gaat. Vooralsnog loopt het nog niet storm voor het WK. Mijn persoonlijke mening is dat dit pas gaat gebeuren als Nederland de eerste wedstrijden wint of doorgaat naar de kwartfinales.’

Ga je zelf nog naar het WK voetbal?

‘Nog geen concrete plannen, tenzij Travelpro me uitnodigt. In 1994 werkte ik net twee jaar voor de KLM en kon je gebruikmaken van je IPB-rechten (indien plaats beschikbaar). We zijn toen met drie collega’s naar Florida gevlogen en hebben daar een aantal wedstrijden bezocht, waarbij we een hotel in Clearwater Beach hadden. We hebben destijds een wereldtijd gehad met alle feesten in de aanloop naar en na afloop van de wedstrijden. Alles in een gemoedelijke sfeer en in megastadions.’

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