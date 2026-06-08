In het Gooise Laren is een vakantie niet alleen een moment van rust; het is een zoektocht naar een onuitwisbare herinnering. Rowan (reisadviseur bij TUI Laren) ziet de wereld van het luxesegment in rap tempo veranderen. Waar luxe vroeger synoniem stond voor ontspannen in een resort, draait het tegenwoordig om unieke rondreizen op maat, luxe cruises en de herwaardering van Europa.



Merk je dat de vraag naar luxe reizen de afgelopen jaren is veranderd?

‘In onze shop in Laren zien we niet zozeer een grote verschuiving binnen het luxesegment, maar wel een duidelijke nuance in keuzes. Door de huidige situatie in het Midden-Oosten en bijvoorbeeld de kerosinediscussies merken we dat klanten zich vaker richten op bestemmingen dichter bij huis, zoals Europa en ook het Caribisch gebied. Wat vooral opvalt, is dat de voorkeur verschuift van een verblijf op één plek naar de beleving van een rondreis. Klanten willen niet alleen ontspannen, maar juist herinneringen creëren, vaak samen met het gezin. Daarbij zoeken ze een combinatie van cultuur, natuur en luxe, waarbij ze op meerdere bijzondere plekken verblijven in plaats van in één resort. Een bestemming die hier goed op aansluit, is bijvoorbeeld Sri Lanka. Dit is ideaal voor een rondreis waarin cultuur, natuur en avontuur samenkomen. Vaak wordt zo’n reis vervolgens afgesloten met pure ontspanning, bijvoorbeeld met een luxe strandverblijf op de Malediven.’

Wat zijn momenteel de populairste luxe bestemmingen onder klanten van TUI Laren?

‘Wat mij opvalt, is een sterk gestegen vraag naar Japan. Vooral voor uitgebreide, op maat gemaakte reizen waarbij gezinnen echt een unieke en persoonlijke beleving zoeken. Daarnaast zijn cruises populairder dan ooit. Rederijen zoals Hapag-Lloyd Cruises, Explora Journeys, Regent Seven Seas Cruises en Seabourn Cruise Line bieden steeds meer bijzondere routes aan, waarbij vooral het Scandinavische gebied erg in trek is. Tot voor kort was Oman ook een zeer populaire bestemming binnen het luxesegment. Door de huidige situatie zien we dat die regio wat afzwakt en dat bestemmingen dichterbij weer meer in beeld komen. Europa is daardoor weer echt top-of-mind; met name Italië is op dit moment erg geliefd. Tegelijkertijd blijft Afrika een uniek en aantrekkelijk product. Denk aan een rondreis door Zuid-Afrika of juist een combinatie van safari en strand. Bestemmingen zoals Zanzibar en Tanzania zijn daarbij enorm populair. Uiteraard blijven de ABC-eilanden ook altijd een zeer populaire bestemming. Ik heb hoge verwachtingen van het nieuwe TUI Blue Curaçao Resort, dat vijf sterren heeft en in september van dit jaar opent. Het belooft een prachtig resort te worden: de top op het gebied van kwaliteit en gastvrijheid.’

Vraagt een klant met een luxe reiswens om een andere benadering?

‘Naar mijn idee draait het verschil vooral om de manier van luisteren en inspelen op de klant. Waar de ene klant vaak op zoek is naar duidelijke opties en een goede prijs, verwacht de andere iets dat echt bij hem of haar past. Een luxe klant verwacht vooral dat je meedenkt en vooruitkijkt. Hij wil zich echt begrepen voelen, waarbij vertrouwen zeer belangrijk is. Het is dan ook van belang dat dit bij de eerste indruk al zichtbaar wordt.’

Waarin onderscheidt een luxe reis zich volgens jou echt van een standaardvakantie?

‘Ik zeg altijd: een standaardreis is consumeren en het simpelweg snel weg willen om even op te laden. Luxe is beleven op maat, waarbij alles tot in de puntjes is uitgewerkt en er veel persoonlijke aandacht is voor de klant, zowel voor, tijdens als na de reis. Hierbij staan unieke en persoonlijke ervaringen hoog in het vaandel. Die ervaring start al bij binnenkomst op het reisbureau, waar een hartelijk onthaal wacht en klanten worden meegenomen in de voorpret van het op maat maken van hun droomreis.’

‘Het draait om de manier van luisteren’

Welke rol speelt beleving, zoals gastronomie of unieke excursies, binnen luxe reizen?

‘Gastronomie, unieke excursies en bijzondere momenten zijn geen extra’s, maar de reden waarom iemand überhaupt reist. Ze maken het verschil tussen ergens zijn en iets echt ervaren. Gastronomie staat niet alleen voor het stukje eten; het is een beleving, zoals bijvoorbeeld een gerecht met een verhaal en meer contact met de chef en de gerechten. Unieke excursies zijn vooral kleinschalig of privé en niet met de massa. Ook verwacht je op onverwachte plekken te komen waar je zelf niet aan denkt. Een mooie slogan is: ‘Zonder beleving is een luxe reis alleen duur. Met beleving wordt het onvergetelijk’.’

Wat is het meest bijzondere verzoek dat je ooit van een klant hebt gekregen?

‘Wij hebben ooit een heel bijzonder verzoek gehad in onze winkel, waarbij luxe ineens een compleet andere betekenis kreeg. Het draaide niet meer om geld of comfort, maar echt om de beleving en het maken van blijvende herinneringen samen. Het ging om een laatste reis als compleet gezin, omdat hun dochter helaas terminaal ziek was. Haar grootste wens was om nog één keer naar Disneyland Paris te gaan. Wij hebben deze reis van begin tot eind mogen verzorgen. Juist in zo’n situatie wil je nét dat beetje extra doen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat het gezin gebruik kon maken van uitgebreide fotopassen, zodat alle bijzondere momenten die daar werden vastgelegd in hoge kwaliteit bewaard bleven. En op zo’n moment besef je: dít is luxe. Iets wat niet in geld of sterren is uit te drukken, maar in herinneringen die voor altijd van onschatbare waarde zijn.’

Welke trends verwacht je de komende jaren binnen het luxe segment?

‘Mijn verwachting is dat luxe reizen zich de komende jaren steeds meer zullen richten op maatwerk en persoonlijke beleving. Reizigers zoeken comfort en rust, maar ook verdieping in cultuur en welzijn. Door alle onrust in de wereld merken we dat klanten behoefte hebben aan zekerheid: ze willen dat alles van A tot Z geregeld is, maar wél de vrijheid voelen om een bestemming echt te ervaren in plaats van vast te zitten aan een standaardpakket. Daarnaast verwacht ik dat de focus vaker komt te liggen op bestemmingen dichterbij, zoals Europa, maar ook op bijzondere plekken binnen Afrika. Want eerlijk is eerlijk: ook binnen Europa is er nog zoveel moois en exclusiefs te ontdekken. Tegelijkertijd biedt Afrika een unieke combinatie die perfect aansluit bij deze behoefte: rust, ruimte en cultuur in één reis. Van uitgestrekte natuur en indrukwekkend wildlife tot prachtige stranden en authentieke ontmoetingen met de lokale bevolking; een ervaring die zowel luxe als betekenisvol is. Kort gezegd: ik zie luxe reizen verschuiven naar iets dat volledig ontzorgt, maar tegelijkertijd juist meer verbinding en diepgang biedt.’

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwste editie van Travelpro. Klik op onderstaande link om ‘m te lezen.