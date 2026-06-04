Een podcast opnemen terwijl ijsschotsen voorbijdrijven, papegaaiduikers zich vermaken in ijskoud water en een imposante ijsbeer aan land klimt.

Travelpro’s Arjen Lutgendorff en Avila Reizen’s Ralph van den Houten nemen deze aflevering van Beyond Dreams: De Podcast op vanaf het expeditieschip Le Lyrial van Ponant in Spitsbergen.

Wat kun je verwachten wanneer je met Ponant een cruise maakt naar de Poolgebieden? Welke excursies worden er georganiseerd? Wat is er aan boord te doen? Welke kleding moet je meenemen? Is het gevaarlijk? Wat krijg je te eten aan boord?

Ralph en Arjen spreken erover nadat zij zelf een week rondom Spitsbergen hebben gecruised. Daarnaast spreken ze met Fabien Roché (kapitein van Le Lyrial).

Luister hier en laat je inspireren voor je volgende reis naar de Poolgebieden.