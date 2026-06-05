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Afgelopen februari hebben we de eerste editie gelanceerd en de markt letterlijk opgeschud (bekijk hier de aftermovie). Met een concept waar travel, lifestyle en festivalbeleving samenkomen, trokken we direct ruim 16.800 reislustige bezoekers. Het resultaat? Een bezoekerswaardering van 7,7 en een 8,8 vanuit de deelnemende merken. We hebben samen met de branche laten zien dat reisinspiratie écht anders kan.

Wat deze bezoekers voor jullie zo interessant maakt, is de enorme koopintentie. Ze kwamen niet om simpelweg tasjes te vullen, maar met een actieve focus op het plannen en boeken van hun volgende trip. Dit vertaalde zich direct in hoogwaardige, kwalitatieve gesprekken voor onze partners.

Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 februari 2027 keren we terug naar de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Voor komend jaar scherpen we het concept verder aan: nog meer focus op beleving én balans, interactie en rendement voor deelnemers.

We gaan graag in gesprek om jullie deelname creatief en doelgericht vorm te geven. Van onze ‘standaard’ standbouw van 5m2 tot deelnemen d.m.v. activaties of beleving: wij denken graag met jullie mee.

Interesse? neem contact op met Tina, Dennis of T.J.

Met reislustige groet,

Het Vakantie Festival Team

Tina Bakker

Account Manager

E: tina@vakantiefestival.com

Dennis Ebbers

Commercial Manager

E: dennis@vakantiefestival.com

T.J. van Apeldoorn

Founder / CEO

E: tj@vakantiefestival.com