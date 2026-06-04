In de wereld van high-end travel draait het niet langer alleen om de vijfde ster op de gevel. De moderne luxe reiziger is kritischer, veeleisender en hongeriger naar exclusiviteit dan ooit tevoren. Karen Maclean (TravelXL Hillegersberg) vertelt waarom details het verschil maken tussen een vakantie en een once-in-a-lifetime-ervaring.

Merk je dat de vraag naar luxe reizen de afgelopen jaren wezenlijk is veranderd?

‘Absoluut. Ik merk dat het steeds luxer wordt. De drempel ligt simpelweg hoger. Mijn klanten zijn vaak mensen die de wereld al hebben gezien; ze zijn overal al geweest. Ze zoeken nu niet meer naar een bestemming, maar naar een bijzondere beleving. Iets speciaals wat ze nog niet eerder hebben gedaan, vooral naar iets wat hun vrienden nog niet hebben gedaan.’

Als we kijken naar de kaart, waar trekken deze reizigers momenteel massaal naartoe? ‘Eigenlijk alles wat westwaarts ligt: Canada, de Caribbean, Costa Rica en Zuid-Amerika zijn erg populair. Daarnaast blijft Afrika een onbetwiste favoriet, maar dan wel op een zeer specifiek niveau.’

Kun je een voorbeeld geven van een reis die zelfs voor jouw doen als ‘once-in-a-lifetime’ voelde?

‘Dat varieert enorm. Een expeditiecruise door de Galapagoseilanden is natuurlijk fantastisch, maar ook dichter bij huis kun je megareizen organiseren. Denk aan een familie die de Yakouta Dahabiya – een traditioneel zeilschip op de Nijl – volledig privé afhuurt. Gecombineerd met een verlenging in het Al Moudira in Luxor en nachten in het Four Seasons Nile Plaza in Caïro, praat je over zeer aanzienlijke reissommen. Ook zie ik een trend in Afrikareizen die verder gaan dan alleen de Big Five; high-end accommodaties met bomvolle excursieprogramma’s die een diepere laag van het land laten zien.’

‘Mond-tot-mondreclame is in deze kringen

nog altijd het machtigste instrument‘

Waarin onderscheidt een luxereis zich nu écht van een standaard vakantie?

‘Dat zit zonder twijfel in de extra’s en de details. De reis zelf is slechts het fundament. Ik ga veel verder: ik reserveer de Michelinrestaurants, regel tickets voor concerten van wereldartiesten en verzorg de volledige check-in inclusief boardingpassen. Het is een hands-offervaring voor de klant. Altijd privétransfers, bagage die al vooruit wordt gestuurd naar de accommodatie zodat de klant niet hoeft te sjouwen, en een conciërge die 24/7 klaarstaat. Het is totale ontzorging.’

Hoe cruciaal is die beleving, zoals gastronomie, in het totaalplaatje?

‘Honderd procent. Het maakt of breekt een reis. Alles moet bijzonder zijn en vooral vlekkeloos worden uitgevoerd, uiteraard op strikte privébasis. Ik heb onlangs nog een businessclub voor slechts één nacht naar Cannes laten vliegen. Waarom? Omdat ze wilden lunchen bij La Guérite op Île Sainte-Marguerite. Dat is voor de happy few.’

Wat is het meest bijzondere verzoek dat je ooit hebt gekregen?

‘Ik krijg wekelijks verzoeken waarvan ik denk: het kan niet gekker… Die bewaar ik overigens voor het boek dat ik ooit ga schrijven! Maar eentje schiet me direct te binnen: jaren geleden zat ik op kerstavond rond acht uur ’s avonds met een huis vol visite aan het diner. Een klant belde vanuit Mombasa. Zijn ballonvaart voor eerste kerstdag was geannuleerd vanwege de harde wind. Of ik “even” een privévlucht naar de Masai Mara kon regelen voor twaalf personen voor de volgende ochtend, want daar was het wel mooi weer. Dan moet je heel snel schakelen en je netwerk aanboren. Maar het is uiteindelijk gelukt.’

Tot slot, welke trends zie jij voor de komende jaren in het luxesegment?

‘De kloof tussen de middenklasse en het echte topsegment wordt steeds zichtbaarder. Ik verwacht dat mijn klantenkring alleen maar zal uitbreiden; mond-tot-mondreclame is in deze kringen nog altijd het machtigste instrument. We gaan naar nóg meer kleinschaligheid met ultrabelevingen. Een andere opvallende trend is ook de toename van kortere, maar intensere trips. Ik zie bijvoorbeeld klanten met een tweede huis in Marbella die tijdens hun vakantie een privéjet charteren om vijf dagen met vrienden in Saint-Tropez te feesten, om daarna weer terug te vliegen. Meerdere, kortere en extreem luxe trips per jaar: dat is de toekomst.’

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwste editie van Travelpro. Klik op onderstaande link om ‘m te lezen.