Volgens Prijsvrij Vakanties en D-reizen kiezen Nederlandse reizigers dit jaar voor andere vakantiebestemmingen dan vorig jaar. De boekingsgegevens van beide partijen tonen aan dat Griekenland en Gran Canaria flink aan populariteit winnen, terwijl Turkije en Tenerife juist minder in trek zijn. Ibiza maakt ook een sterke comeback.

Spanje blijft bij Prijsvrij Vakanties en D-reizen verreweg het populairste vakantieland onder Nederlanders met 43% van de totale boekingen. Griekenland stijgt echter fors naar plek twee in de landelijke top vijf, waarmee Turkije naar de derde plaats zakt. Egypte behoudt de vierde plaats, maar geniet duidelijk groeiende interesse. “We zien dit jaar een sterke toename van boekingen naar Griekenland.” Zegt Joep Kelder, Director Online Marketing & Sales bij Prijsvrij Vakanties. “Het aanbod is divers, de prijs-kwaliteitverhouding uitstekend en de klantbeoordelingen zijn zeer positief.”

Verschuivingen in de regio’s: Turkse Rivièra herpakt eerste plaats

Hoewel Turkije als land daalt, verovert de Turkse Rivièra de eerste plaats op regionaal niveau, waardoor Mallorca naar plek twee verschuift. De Rode Zee in Egypte blijft stabiel op de derde plek. Gran Canaria stijgt opvallend van plek zes naar vier, waardoor Tenerife en de Costa Brava naar achteren worden gedrukt. Rhodos en Kreta worden eveneens populairder, terwijl Ibiza nieuw binnenkomt op plek negen. Algarve, vorig jaar nog nummer tien, valt nu uit de lijst. Costa del Sol zakt drie plaatsen en sluit daarmee de top tien af. Kelder: “Vakantiegangers kiezen bewust voor nieuwe bestemmingen binnen Spanje, zoals Gran Canaria, herontdekken bestemmingen zoals Ibiza, of gaan voor andere zonvakanties zoals de Griekse eilanden en de Rode Zee.”

Regionale voorkeuren variëren sterk

Hoewel er landelijk weinig grote veranderingen zijn, lopen de regionale voorkeuren sterk uiteen. In Noord-Nederland blijft Mallorca favoriet, terwijl Fuerteventura Malta vervangt in de top tien van onze noordelijke provincies. In Midden-Nederland wordt Kreta steeds populairder. In vrijwel elke provincie stijgt het aantal boekingen naar deze zonovergoten vakantiebestemming. Aan de kust kiezen reizigers opvallend vaak voor de Rode Zee in Egypte.

In Zuid-Nederland is de Turkse Rivièra overal de absolute nummer één. Rhodos doet het daar eveneens goed, ondanks weinig landelijke verschuivingen. Gran Canaria blijkt vooral populair in de Randstad, waaronder Zuid-Holland en Utrecht, waar het eiland minimaal vier plekken stijgt ten koste van traditionele favorieten zoals de Costa Brava en Tenerife.