Ze zegt haar baan op, verkoopt haar huis en vertrekt naar een Caribisch eiland om daar een heel nieuw leven op te bouwen. Niet omdat ze het in Nederland niet naar haar zin heeft, maar omdat zij en haar man dit altijd al wilde doen én omdat zich nu de kans voordeed. We hebben het over Antonette Kooijman (retail regional manager TUI).

In deze aflevering vertelt ze alles over deze spannende stap, haar liefde voor het eiland en hoe ze ondanks haar TUI-bloed het bedrijf gaat verlaten.

Verder bespreken we onder meer deze nieuwe ⁠KLM-sneakers⁠ en nieuws uit Disneyland Paris.

Wil je ook reageren op de stelling of heb je tips, suggesties of vragen over de podcast. Mail dan naar: ⁠⁠podcast@travelpro.nl⁠⁠.