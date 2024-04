Dubai World Central Airport, ook wel Al Maktoum International Airport genoemd, wordt de komende jaren flink uitgebreid, en naar verluidt de grootste luchthaven ter wereld.

“Met een oppervlakte van vijf keer de grootte van de huidige airport kan Al Maktoum 260 miljoen passagiers per jaar huisvesten, met vijf parallelle start- en landingsbanen en 400 vliegtuiggates”, zegt sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum in een verklaring.

Het grootste knelpunt van het huidige Dubai International Airport, dat beschikt over twee start- en landingsbanen, is de locatie in het hart van dichtbevolkte wijken en grenzend aan twee snelwegen. Indien de verhuizing wordt doorgezet, biedt dit ‘vliegveld van de wereld’ meer mogelijkheden voor uitbreiding.

De transitluchthaven zal verrijkt worden met witte ‘woestijntenten’ en talrijke waterpartijen. Het is voorzien dat er vierhonderd gates nodig zullen zijn. Rondom het vliegveld zal de vraag naar woonruimte toenemen, aldus sjeik Mohammed bin Rashid. Hij voorziet dat tegen die tijd ‘een miljoen mensen’ in het zuiden van Dubai willen wonen.

De eerste uitbreidingsfase wordt naar verwachting over tien jaar afgerond.