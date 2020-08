Duitse en Engelse vakantiegangers in Turkije: ‘We voelen ons hier veiliger dan thuis’

Het herstel van het toerisme naar Turkije vanuit Europese landen gaat door, sinds in juni de ‘Veilig Toerisme Certificering’ werd geïntroduceerd voor alle segmenten van de toeristische sector In Turkije. Begin deze maand arriveerden de eerste Duitse vakantiegangers weer op de luchthavens van onder meer Antalya en Bodrum aan de Turkse kust, nadat de Duitse overheid het reisadvies voor de vier kustprovincies van Turkije heeft aangepast en reizen weer mogelijk maakt. Inmiddels zijn de vliegschema’s van veel luchtvaartmaatschappijen en Duitse touroperators verder opgestart. Eerder al maakte Groot-Brittannië de weg vrij voor vakanties in Turkije, vanaf begin juli vliegen de Britse touroperators al naar de populaire bestemmingen aan de zuidwestkust.

Dagelijks arriveren tientallen vluchten uit onder meer Duitsland en Groot-Brittannië op de belangrijke luchthavens in de vakantieregio’s. Turkije heeft een hoog percentage trouwe bezoekers, veel van de aankomende toeristen zijn blij dat ze in Turkije terecht kunnen. Zo spreekt een Britse reiziger zich positief uit over de aanpak en aandacht voor veiligheid en gezondheid in Turkije in de Sunday Times. ‘Ik voel me hier veiliger dan in Engeland.’

Veilig Toerisme voor onbezorgde vakantie

De Turkse overheid heeft in juni ingrijpende voorbereidingen getroffen om een veilig toerisme mogelijk te maken. ‘Het programma Veilig Toerisme is ontwikkeld met het doel om onze internationale gasten ook in deze periode met de bekende Turkse gastvrijheid te kunnen ontvangen’, zegt Minister van Cultuur en Toerisme van Turkije, Mehmet Nuri Ersoy. ‘Terwijl uit verschillende landen toeristen naar Turkije komen en van een veilige vakantie genieten, worden de faciliteiten continue geïnspecteerd. Onze gasten die hun vakantie in Turkije willen doorbrengen, kunnen onbezorgd genieten en weten zich verzekerd dat aan ieder detail is gedacht en dat alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.’ Hij benadrukt dat het Veilig Toerisme Certificering Programma voor de hele sector geldt. ‘Van 5-sterren de luxe hotels, tot boutique-hotels, van zeiljachten tot gulets, en van restaurants tot alle vormen van transport.’

Ruim 2.000 bedrijven zijn inmiddels officieel gecertificeerd en het aantal groeit exponentieel. Het Veilig Toerisme Programma is in overleg met de betrokken ministeries en de sector ontwikkeld en omvat een groot pakket maatregelen. Zo zijn op alle luchthavens testcentra ingericht, bij aankomende passagiers wordt de temperatuur opgenomen, hotels hebben hun capaciteit aangepast en er zijn in accommodaties faciliteiten en voorzieningen beschikbaar voor passagiers die positief testen op COVID-19. Bij een positief resultaat worden mensen in Turkije behandeld. Ook is er speciaal medisch personeel aangesteld om toeristen te ondersteunen, indien nodig.

De toetsing en certificering wordt uitgevoerd door een aantal internationale certificeringsorganisaties. Een actueel overzicht van gecertificeerde bedrijven is beschikbaar op de site https://tga.gov.tr/search-hotel-category-en/.

Reizigers kunnen ook gebruik maken van een speciale verzekering voor medische kosten, indien de reguliere reisverzekering de kosten niet dekt. Er zijn drie verschillende pakketten, de kosten bedragen 15 tot 33 euro, zie ook https://tga.gov.tr/insurance/.

Turkije heeft met strenge maatregelen het coronavirus in de afgelopen maanden succesvol aangepakt. In de genoemde kustprovincies waar grootste toeristisch bestemmingen is het aantal nieuwe besmettingen laag.

Meer informatie over het ‘Veilig Toerisme’ programma en de maatregelen van de overheid zijn te vinden op de website https://tga.gov.tr/home

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.