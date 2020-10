Duitsland heft reiswaarschuwing Canarische Eilanden op

Het Duitse Ministerie van Buitenlandse zaken heeft de reiswaarschuwing voor de Canarische Eilanden ingetrokken, vanwege het lage aantal nieuwe Covid-19-besmettingen.

Volgens Duitse media wordt de reiswaarschuwing voor de Canarische Eilanden op zaterdag 24 oktober ingetrokken. Het aantal nieuwe corona-besmettingen op de Canarische Eilanden ligt enige tijd onder de drempel van 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Deze grenswaarde is een van de belangrijkste redenen waarom de Duitse overheid een reiswaarschuwing heeft afgegeven. Volgens de huidige stand van zaken gaat het om minder dan 40 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

De Canarische Eilanden zijn de eerste regio in Spanje die niet meer als risicogebied worden gezien. Het intrekken van de reiswaarschuwing geldt alleen voor deze eilanden en niet voor de rest van Spanje.

