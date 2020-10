Canarische én Griekse eilanden van oranje naar geel

Het reisadvies voor zowel de Canarische als de Griekse eilanden gaat van oranje naar geel, dat is door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd aan TravelPro.

De aanpassingen zullen morgen in de loop van de ochtend worden gewijzigd. Er wordt al langere tijd gediscussieerd over de reisadviezen voor de Canarische en Griekse eilanden. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reiswaarschuwing voor de Canarische Eilanden vorige week ingetrokken, gevolgd door het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken. In beide landen worden de Canarische eilanden ondertussen volop aangeboden. In Duitsland onder andere onder het mom ‘Canarische Eilanden veiliger dan Duitsland’.

De ANVR deed vorige week ook nog een oproep om de reisadviezen te wijzigen. “De Canarische eilanden zijn zeker voor het najaar en de winter een enorm belangrijke bestemming voor onze sector, waardoor een stukje van het winterseizoen nog enigszins gered kan worden na al 8 maanden praktisch stil te liggen. Maar ook voor reizigers is het ideaal om op minder dan 5 uur vliegen nog even heerlijk te genieten van een zonvakantie”, aldus Frank Oostdam, directeur/voorzitter ANVR. “De genomen maatregelen op de eilanden hebben er inmiddels voor gezorgd dat het aantal besmettingen op de Canarische al weken onder de 50 per 100.000 inwoners ligt. Om die reden heeft het Robert Koch Institut, de Duitse RIVM, de Canarische vanaf aanstaande zaterdag ‘open’ gezet voor het houden van vakantie.”

