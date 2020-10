ANVR vraagt BuZa om code oranje voor Canarische Eilanden op te heffen

ANVR vraagt het Ministerie van Buitenlandse Zaken de huidige reiswaarschuwing op te heffen voor de Canarische Eilanden, zodat vakanties naar de eilanden op korte termijn weer tot de mogelijkheden behoren. Duitsland ging Nederland al voor in deze beslissing.

​”De Canarische eilanden zijn zeker voor het najaar en de winter een enorm belangrijke bestemming voor onze sector, waardoor een stukje van het winterseizoen nog enigszins gered kan worden na al 8 maanden praktisch stil te liggen. Maar ook voor reizigers is het ideaal om op minder dan 5 uur vliegen nog even heerlijk te genieten van een zonvakantie”, aldus Frank Oostdam, voorzitter ANVR. “De genomen maatregelen op de eilanden hebben er inmiddels voor gezorgd dat het aantal besmettingen op de Canarische al weken onder de 50 per 100.000 inwoners ligt. Om die reden heeft het Robert Koch Institut, de Duitse RIVM, de Canarische vanaf aanstaande zaterdag ‘open’ gezet voor het houden van vakantie.”

Oostdam: “Wij volgen de reisadviezen van Buitenlandse Zaken op de voet, en liggen vanwege code ‘oranje’ daardoor helaas al maanden stil. Maar als reizen naar een bestemming wél mogelijk is, dringen we er op aan om het advies af te schalen naar ‘geel’ of ‘groen’. Met alle huidige, noodzakelijke Covid-maatregelen, horecabeperkingen, thuiswerken en zeer veel geannuleerde zomervakanties snakken ook consumenten naar een zonvakantie. Wij willen de Minister dan ook oproepen, in navolging van Duitsland zo snel mogelijk tot een aanpassing van het reisadvies voor de Canarische Eilanden te komen.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.