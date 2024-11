INFOTORIAL – Henry Martijn is al jaren actief in het toerisme op Curaçao. Hij werkt er als Chief Operating Officer (COO) van ACOYA Curaçao Resort, Villas & Spa. In gesprek met Travelpro vertelt hij over zijn loopbaan en wat het resort uniek maakt.

Henry heeft maar liefst 33 jaar ervaring in het toerisme en begon zijn carrière in 1991 bij Van der Valk Curaçao. “Ik begon als ober en gedurende die negentien jaren heb ik alles gedaan. Van afwassen, bedden opmaken en toiletten schoonmaken tot sales en marketingdirecteur.” Na bijna twee decennia bij Van der Valk kwam er een nieuw hoofdstuk in zijn carrière bij ACOYA. “In 2013 was ik de eerste persoon die officieel in dienst werd genomen bij ACOYA”, vertelt Henry. “Het was een uitdagende start, aangezien het resort destijds nog een bouwput was. Het concept was ook anders dan wat ik gewend was”, zegt Henry. “Ik kwam uit de traditionele hotellerie en moest nu leren werken met een resort dat villa’s, appartementen en hotelkamers combineert.”

Win een verblijf van 5 nachten bij ACOYA Curaçao Resort, Villas & Spa

Groei en ontwikkeling bij ACOYA

“Ik begon bij ACOYA als Sales Manager en groeide door naar COO. We hebben als resort een positieve ontwikkeling doorgemaakt, net als het toerisme op Curaçao”, vertelt hij enthousiast.



ACOYA biedt een unieke ervaring op Curaçao, met een mix van villa’s, appartementen en hotelkamers. “Wat ons echt uniek maakt, zijn de 29 villa’s die allemaal een eigen plunge pool hebben”, legt Henry uit. “Daarnaast hebben we drie restaurants (waarvan momenteel twee operationeel), een spa, een duikcentrum en zelfs een fonteinshow elke avond om 20.00 uur, net als in Las Vegas.”



ACOYA ligt vlakbij Willemstad. Het ontbreken van een directe strandligging is geen probleem voor haar gasten, aangezien het resort een shuttle service biedt naar Mambo Beach, een van de populairste stranden van het eiland. “Onze gasten krijgen een strandbed en gratis toegang tot Madeira Ocean Club, de grootste beachclub op Mambo Beach”, legt Henry uit.

Win een verblijf van 5 nachten bij ACOYA Curaçao Resort, Villas & Spa

Nieuwe projecten

Het resort staat niet stil en er zijn grote plannen voor de toekomst. Henry deelt met enthousiasme de details van twee nieuwe projecten die binnenkort op Curaçao van start gaan. “Het eerste project heet Blue Ocean Pearl”, vertelt hij. “Het is een enorm project met 484 accommodaties, waaronder 200 hotelkamers en 284 condo’s.” Wat dit project extra bijzonder maakt, is de jachthaven die wordt aangelegd. “Het wordt de grootste jachthaven van Curaçao en een van de grootste in het Caribisch gebied, met ruimte voor 120 jachten, waaronder megajachten”, aldus Henry uit. De jachthaven zal in 2025 operationeel zijn, gevolgd door de accommodaties die in fases worden opgeleverd, met een geplande voltooiing in 2026.



Naast Blue Ocean Pearl komt er ook een nieuw residentieel project genaamd Metro Residences. Dit project zal bestaan uit 96 appartementen die puur voor verkoop zijn bedoeld. Dit toont aan dat er volop vertrouwen is in de groei van het toerisme en de vastgoedmarkt op Curaçao.

Duurzaamheid en lokale betrokkenheid

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol binnen het toerisme, en ACOYA heeft er vanaf de oprichting focus op. “We hebben veel aandacht voor duurzaamheid, vooral in onze omgang met water”, zegt Henry. “Het gebruikte water wordt gefilterd en hergebruikt voor het besproeien van de planten op ons resort.” Daarnaast is er een sterke focus op de lokale gemeenschap. “95 procent van onze medewerkers zijn lokaal, en dat is iets waar we trots op zijn”, benadrukt Henry. ACOYA biedt ook stageplaatsen aan voor Nederlandse studenten, wat aantoont dat het resort zich inzet voor het bieden van kansen aan jong talent.

Win een verblijf van 5 nachten bij ACOYA Curaçao Resort, Villas & Spa

Een resort voor iedereen

Met een breed scala aan accommodaties is ACOYA een populaire keuze voor allerlei soorten reizigers. “We ontvangen veel stellen, maar ook gezinnen en zakenreizigers”, vertelt Henry. “Curaçao is een populaire bestemming voor sportevenementen en culturele bijeenkomsten, en wij bieden de perfecte accommodatie voor groepen.”

De veelzijdigheid van het resort wordt verder versterkt door de faciliteiten die het biedt voor conferenties en vergaderingen. “We hebben vier vergaderzalen die plaats bieden aan maximaal 225 personen”, legt Henry uit. Dit maakt ACOYA ook een ideale bestemming voor bedrijven die hun evenementen willen organiseren in een inspirerende omgeving.

Toerisme op Curaçao

Als het om toerisme naar Curaçao gaat, is nog steeds ruimte voor groei”, aldus Henry. Nederland blijft de grootste markt, gevolgd door Canada, de Verenigde Staten en de lokale markt van de Dutch Caribbean, waaronder Aruba, Bonaire en St. Maarten. Met de komst van nieuwe projecten en de voortdurende uitbreiding van het resort, ziet de toekomst van ACOYA er rooskleurig uit. “We zijn bezig met het plannen van een grootschalige renovatie van onze villa’s, die in fases zal plaatsvinden”, deelt Henry. “Dit zal ongeveer een jaar duren, maar andere gasten zullen er geen hinder van ondervinden.

De ACOYA-ervaring

Wat maakt ACOYA uniek? Volgens Henry draait het ervaring(en), luxe, comfort en een persoonlijke benadering. “Onze gasten zijn enthousiast over de ruime opzet van het resort, de thema-avonden, elke avond live muziek (achtergrondmuziek), maar ook de shuttleservice naar het strand, de shuttle van de supermarkt, maar ook over de mogelijkheid om bij ons een auto te huren. ACOYA, dat in Nederland wordt vertegenwoordigd door GlobActive, verhuurt 25 auto’s en je kan de auto op het resort parkeren. Maar misschien wel het belangrijkste is het dat onze gasten echt het Curaçao-gevoel krijgen met lokale medewerkers die in meerdere talen kunnen communiceren, wat voor een warme en gastvrije sfeer

zorgt.”

Win een verblijf van 5 nachten bij ACOYA Curaçao Resort, Villas & Spa