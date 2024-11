Wil jij een verblijf van vijf nachten bij ACOYA Curaçao Resort, Villas & Spa winnen? Bekijk dan de video hieronder waarin Henry Martijn (Director Of Sales Marketing · ACOYA Curaçao Resort, Villas & Spa) vertelt over de verschillende USP’s van ACOYA, lees het interview met Henry en mail de antwoorden op de vragen hieronder onder vermelding van ‘Prijsvraag ACOYA’ naar info@globactive.nl. Vermeld bij het insturen van de antwoorden je naam en het bedrijf waar je werkt.

1. Wat is een belangrijk kenmerk van de locatie van ACOYA Curaçao Resort, Villas & Spa?

a) Het ligt in het binnenland, ver van de toeristische bezienswaardigheden.

b) Het ligt centraal, op slechts 6 km buiten van het historische centrum van Willemstad.

c) Het ligt naast Hato International Airport.

d) Het ligt op 30 minuten rijden van de dichtstbijzijnde stranden.

2. Welk strand ligt het dichtst bij ACOYA Resort?

a) Cas Abao

b) Grote Knip

c) Kleine Knip

d) Mambo Beach

3. Welke faciliteit biedt ACOYA aan haar gasten zonder extra kosten?

a) Een shuttle dienst naar Madero Beach Boulevard, Downtown (Punda) en Vreugdenhil Supermarkt.

b) Toegang tot een privéstrand.

c) Gratis duiklessen.

d) Gebruik van privé cabana’s aan het zwembad.

4. Welke toeristische trekpleister bevindt zich het dichtst bij ACOYA Resort?

a) Christoffelpark

b) Fort Nassau

c) Klein Curaçao

d) Curaçao Sea Aquarium

5. Hoe lang duurt de rit van Hato International Airport naar ACOYA Resort?

a) 10 minuten

b) 20 minuten

c) 30 minuten

d) 45 minuten

6. Welk kamertype is niet beschikbaar bij ACOYA Resort?

a) All-inclusive kamers

b) Kamers met verbindingsdeur (connecting rooms)

c) Vrijstaande villa’s

d) Deluxe kamers

7. Hoe heet de spa van ACOYA Resort officieel?

a) Acoya Spa

b) Lotus Spa

c) Oasis Spa

d) Acoya Spa Wellness & Happiness Center

8. In welk restaurant van ACOYA Resort kun je zowel binnen als buiten dineren?

a) La Lagoon Poolbar and Restaurant

b) The Kitchen Buffet Restaurant

c) In beide restaurants

9. Waar wordt het ontbijt geserveerd bij ACOYA Resort?

a) La Lagoon Poolbar and Restaurant

b) The Kitchen Buffet Restaurant

10. Welke unieke functie maakt ACOYA Resort, Villas & Spa geschikt voor evenementen en bruiloften?

a) Een speciale evenementenruimte die volledig aanpasbaar is voor elke gelegenheid

b) Een groot buitentheater voor optredens

c) Een strandlocatie exclusief voor bruiloften

d) Een gratis fotoshootservice voor alle gasten