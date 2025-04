Door de fusie van Landal GreenParks en Roompot verhuist een groot deel van de kantoormedewerkers van Zwolle, Den Haag, Uithoorn en Goes naar Amsterdam. Zo´n 300 medewerkers werken vanuit één internationaal hoofdkantoor aan de Wibautstraat en vormen een internationale hub voor kantoren en parken.

Samenwerking en verbondenheid

Vanuit het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam bouwt vakantieaanbieder Landal aan een toekomst waarin samenwerking en verbondenheid centraal staan. De nieuwe vestigingsplaats ondersteunt deze ambitie. Mikael Andersson, CEO van Landal, licht toe: “Amsterdam biedt een strategische locatie die goed is gepositioneerd voor samenwerking met internationale partners en collega’s, en om talent aan te trekken. Mensen die getalenteerd en gepassioneerd zijn om onze gasten een fijn verblijf te bieden op een van onze bestemmingen in de natuur. Het nieuwe hoofdkantoor biedt ruimte om onze hospitality organisatie verder te professionaliseren en samen een ‘Team Happy Place’ te vormen. Dit alles ten dienste van de groei en verbetering van ons aanbod van 250 vakantieparken in Europa. Onze parken in de natuur zijn de plek waar onze gasten op de pauzeknop kunnen drukken en een eigen Happy Place kunnen beleven”.

Feel at home

Om medewerkers de meest inspirerende werkplek te kunnen bieden, is de Nederlandse kantoorcollega’s gevraagd hun ideeën te delen via de Feel at home Ideabox. Hierop kwamen tientallen reacties binnen, die waar mogelijk zijn meegenomen in het interieurconcept. In het gebouw wordt gewerkt met het ‘activity based’-principe, wat wil zeggen dat je de werkplek kiest die past bij de activiteit die je op dat moment wilt doen: vergaderen, geconcentreerd werken, een telefoongesprek, etc.

Over Landal

Landal is het nieuwe merk dat voortkomt uit het samengaan van Roompot en Landal GreenParks. Als vakkundige en innovatieve host biedt Landal elke gast vakantie-ervaringen in ruim 30.000 gevarieerde accommodaties op 250 vakantielocaties in dertien landen.