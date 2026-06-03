Het werken in de reiswereld verveelt nooit; integendeel, het verruimt de blik en stelt een visie op mens en wereld iedere keer weer bij.

Vreemde culturen en verre landen hebben mij van jongs af aan geboeid en het was een logische stap om mijn opleiding te volgen aan de Hogeschool voor Toerisme. Na afloop van mijn studie heb ik vijf jaar praktijkervaring opgedaan in het buitenland en kennisgemaakt met de vele verschillende aspecten van de reiswereld. Na terugkeer in Nederland reisde ik jarenlang als contractmanager voor grote reisorganisaties door de wereld. Zo werd mijn hobby mijn werk en zo heb ik in de loop der jaren de mooiste logeeradressen verzameld met het uiteindelijke doel een eigen reisbureau te beginnen.

In 1995 was ik er klaar voor en heb ik Valerius Reizen opgericht in een mooi pand in Amsterdam Oud-Zuid. Een onafhankelijke reisorganisatie met veel expertise in huis en zeer kwaliteitsbewust. De eerste jaren hebben we veel tijd geïnvesteerd in de naamsbekendheid en de samenstelling van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van luxe reizen naar bijzondere plekken. In de afgelopen dertig jaar hebben we mee mogen maken hoe de reiswereld elke keer weer voor nieuwe uitdagingen komt te staan, en dat houdt ons goed bij de les. Aanpassen aan nieuwe situaties vergt elke keer weer veel creativiteit en inzet, en dat is onontbeerlijk voor succesvol ondernemerschap. Valerius Reizen richtte zich aanvankelijk op bijzondere reizen door de gehele wereld. In de loop van de jaren zijn wij ons steeds meer gaan richten op het luxesegment en het was voor ons een logische stap om ons als eerste reisbureau in Nederland aan te sluiten bij Virtuoso.

Dit van oorsprong Amerikaanse netwerk is een wereldwijd samenwerkingsverband van luxe reisadviseurs en high-end reispartners (zoals hotels, rederijen en DMC’s). De doelstelling draait eigenlijk om één ding: uitzonderlijke reiservaringen creëren op het hoogste niveau. Alle partners binnen het netwerk worden streng geselecteerd en Virtuoso is een wereldwijd keurmerk voor luxe reizen, zodat klanten en leveranciers weten dat ze de topkwaliteit krijgen die ze zoeken. Wij richten ons tegenwoordig uitsluitend op dit topsegment van de markt, waar klanten grote budgetten aan hun privéreizen besteden. Denk aan minimaal € 100.000 op jaarbasis. Bij deze reissommen hoort, naast expertise, creativiteit en sociale vaardigheden, ook een enorm hoog serviceniveau. Bij luxe reizen gaat het om de details en dat betekent dat wij veel aandacht en zorg besteden aan onze klanten om zo tot het beste resultaat te komen.

Elisabeth Hoogerbrugge

Valerius Reizen

Deze column komt uit de Luxury-editie van Travelpro die je hieronder volledig gratis leest.