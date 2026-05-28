Ja, wat is luxe? Dat is voor iedereen anders inderdaad. In deze editie van Travelpro laten we verschillende collega’s uit allerlei hoeken van de reissector aan het woord over luxe en hoe zij dit zien en beleven.

Als er iemand is die kan vertellen over het high-end segment, dan is het wel Elisabeth Hoogerbrugge van Valerius Reizen. Zij schrijft er dan ook over in een column. We interviewen ook Karen Maclean (TravelXL Hillegersberg), zij vertelt waarom details het verschil maken tussen een vakantie en een once-in-a-lifetime-ervaring.

Het Croatian National Tourism Board speelt ook in op het hogere segment. Hoe zij dat doen, dat vertelt Ivan Novak (Director Representative Office Benelux). De nieuwe vorm van high-end reizen geven ze er vorm onder de noemer ‘Quiet Luxury 2.0’.

En wat te denken van reisprofessionals die actief zijn in ’t Gooi, in Nederland bekend als hét gebied waar mensen met geld wonen. Is het in ’t Gooi gemakkelijker om reizen met enorme reissommen te verkopen? Of zijn de mensen er veeleisender dan in een gemiddelde woonwijk? Wij vragen Rowan (reisadviseur bij TUI Laren) en Desiree Kok (reisspecialist bij YourTravel) er naar.

Bij Disney denk je misschien vooral aan de vele attracties, de Disney-figuren en familieplezier en waarschijnlijk niet meteen aan high-end luxe. Toch biedt Disney ervaringen die je klanten extra zullen verrassen. Van persoonlijke VIP Tours en koninklijke suites in de hotels tot ongekende luxe aan boord van Disney Cruise Line.

De grootste all-inclusive ultraluxesuite op een cruiseschip ooit? De gemiddelde Nederlander heeft er waarschijnlijk geen weet van dat die bestaat en kan zich al helemaal geen voorstelling maken van hoe die eruitziet. Het beste ervaar je dit natuurlijk door er zelf een aantal dagen en nachten in door te brengen, maar dat kan ik helaas niet aanbieden. Marcel von Rotz (Regent Seven Seas Cruises & Oceania Cruises) vertelt je er wel graag meer over.

Ook de drie reisbedrijven die werden genomineerd voor een Vakantie Award voor Beste Aanbieders van Luxe Reizen komen in deze editie aan het woord. Harco van Uden (Silverjet Vakanties), Tim van der Wel (Avila Reizen) en Lieke Luxembourg (Untamed Travelling). Wat zien zij als touroperator als luxe en hoe spelen ze in op de klantbehoefte?

Wie denkt dat een hotelkamer slechts een plek is om te overnachten, heeft de Empathy Suite nog niet gezien. In het vernieuwde Palms Casino Resort gaat hospitality naadloos over in high-end kunst en entertainment. Het resultaat: een suite die eerder aanvoelt als een privégalerie met vijfsterrenservice dan als een traditionele hotelkamer.

Maar wat is luxe zonder de reisprofessional?



Veel leesplezier!

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl