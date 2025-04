KLM start in het winterseizoen van 2025 met de heropening van de nieuwe tropische bestemming Bridgetown (Barbados) in het Caribisch gebied. Vanaf 26 oktober 2025 tot en met 26 maart 2026 biedt KLM drie wekelijkse vluchten aan. Na een korte stop op Barbados, vliegt de Boeing 787-9 van KLM door naar Georgetown, Guyana.

Vlucht KL783 vertrekt op dinsdag, donderdag en zondag om 09:35 uur vanuit Amsterdam Schiphol Airport (AMS) en arriveert om 13:35 uur lokale tijd in Bridgetown (BGI). Deze vlucht vliegt vervolgens om 15:05 uur door naar Georgetown (GEO), waar het om 16:40 uur lokale tijd aankomt. Vanuit Georgetown vliegt de KL783 om 18:00 uur terug naar Amsterdam en arriveert daar om 08:00 uur de volgende dag.

Bridgetown

Barbados is een van de grootste onbediende markten in het Caribisch gebied vanuit Nederland en biedt reizigers een zonnige bestemming in de wintermaanden. Bridgetown staat bekend om haar prachtige stranden, kristalheldere wateren en rijke cultuur. Met deze vluchtcombinatie speelt KLM in op de groeiende vraag naar zowel toeristische als zakelijke bestemmingen in de Cariben. KLM heeft eerder al in de winterseizoenen van 2021 en 2022 op Bridgetown gevlogen.