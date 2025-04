Het verdwijnen van het level playing en kortingen & voordelen voor consumenten die rechtstreeks bij touroperators, airlines en andere reisbedrijven boeken, zorgen voor irritaties en zorgen bij retailers. Travelpro vroeg meerdere partijen om een reactie. “Het is het gesprek van de dag”, aldus een van de retailers die Travelpro sprak.

Kortingsacties zijn van alle tijden, maar meerdere retailers zien dat het aantal kortingsacties voor consumenten die direct bij een touroperator of aanbieder boeken groeit. Een van de grootste ergernissen zijn de kortingen die zo hoog zijn als de commissiepercentages voor retailers. Maar ook andere kortingsacties, van rederijen en luchtvaartmaatschappijen tot hotelketens en touroperators, zorgen voor zorgen en irritaties bij retailers.

Zorgelijk en irritant

“Directe eenzijdige kortingen of cadeautjes aan klanten ondermijnen het level playing field tussen leveranciers en afnemers. Transparantie en eerlijke marges zijn cruciaal voor een duurzame samenwerking en gezonde marktverhoudingen”, aldus Erik van der Waard (eigenaar Internoord Travel Group & voorzitter DTA). “Een klant is uiteraard vrij om zelf te kiezen waar hij boekt, maar zodra die keuze gemaakt is, hoort het niet dat leveranciers met ‘spiegeltjes en kraaltjes’ proberen deze alsnog naar hun directe kanaal te trekken voor hun volgende boeking op basis van aanbiedingen in apps, mailingen of anderzijds. Zeker niet als dat zaken zijn die niet aan te bieden zijn voor ons. Wij worden gewaarschuwd voor agentuurontbinding voor een aanbiedinkje bij een jubileumactie en een dag later krijgen onze klanten een tsunami aan voordelen binnen die alles scheef trekt. Klanten die bij mij boeken krijgen vervolgens een aanbieding of beloning die ik niet kan bieden. Dat is een zorgelijke en irritante situatie en past niet binnen een jarenlange samenwerking. Moet wel gezegd dat we hierover wel zeer constructief in gesprek zijn met de meeste partijen en tevens dat ook veel leveranciers hier wel netjes en correct mee omgaan. Evident dat die partijen dat ook terugzien in de omzet cijfers”.

Doodzonde

“Ik vind het doodzonde. Het is een verschuiving van marktaandeel van derde retail naar eigen verkooppunten. Uiteindelijk worden we er als sector niet beter van”, aldus Martine de Knoop (directeur TravelC Group). “Door dit soort acties geven partijen zelf ook hun marge weg. Een retailer gaat dat niet doen, want dan moet je als retailer voor niks werken. Het is geen level playing field en we snijden ons als branche in de vingers, want het is alleen maar een verschuiving van de business van het ene naar het andere kanaal waardoor een prijzenoorlog ontstaat”, aldus De Knoop, die laat weten meerdere partijen te hebben gesproken over de voordelen/kortingen die directe klanten krijgen.

Spreek je uit

“Retailers vinden er duidelijk wat van, maar wat vinden touroperators en andere aanbieders in de reissector ervan?”, aldus aldus Freek Sikkema (De Reis Expert). “Ik vind dat reisorganisaties hier iets van moeten vinden. Spreek je duidelijk uit over je visie. Op welke manier benader je als reisbedrijf het level playing field als je ook met reisagenten werkt? Door de manier waarop sommige partijen nu werken, is het hele level playing field weg. Hoe zou je het als touroperator vinden dat een hotelketen jouw inkoopprijs als verkoopprijs zou hanteren?”

Waarde vakmanschap?

Via Travelpro’s Only reageerde Nonja Schuijffel (TUI at Home) op het eerder op Travelpro gepubliceerde artikel ‘ Werken voor niets ’ over kortingen en voordelen voor directe klanten en het level playing field: “Ik lees het artikel en het raakt de kern pijnlijk. Als touroperators ervoor kiezen om onze commissie in te zetten als korting richting de klant, dan ondermijnt men niet alleen onze positie, maar ook het hele fundament van wederzijds respect binnen de reisbranche. Wat zegt dat over de waarde die men aan ons vakmanschap hecht? Zijn wij dan slechts een kostenpost die men zonder schroom kan wegstrepen? Wij zijn geen tussenpersonen die overbodig zijn, wij zijn dé professionals die zorgen voor vertrouwen, advies op maat en een klantbeleving die geen boekingssite kan evenaren. Als dit de koers blijft, dan rest slechts één conclusie: wij worden uitgespeeld, afgedankt. En dat, met alle respect, is onacceptabel.”

Een dingetje

In de nieuwste aflevering van de Travelpro’s Podcast sprak Monique Berkenbosch (TUI at Home) zich ook uit over de kortingen en voordelen voor consumenten die direct boeken. “Ik kan mij voorstellen dat er reisagenten zijn die er iets van vinden wanneer touroperators met wie zij samenwerken kortingen geven via het directe kanaal die net zo hoog zijn als de commissie voor een reisagent. Als ik veel boekingen zou maken bij de partij die net zoveel korting geeft als commissie aan reisagenten, dan had ik al lang aan de bel getrokken. Ik vind het wel een dingetje.”

Fair play voor iedereen

Faizal Siddiqui, CEO en oprichter van CruiseOnline Group, dat onlangs het B2B cruise-boekingsplatform WavesOnline.com voor de reisagent heeft gelanceerd, reageert direct op het verzoek van Travelpro om zijn visie te geven op de discussie. Hij laat desgevraagd weten dat er intern uitgebreid is gesproken over de discussie die leeft onder de retail. “Het klopt dat consumenten de aanbiedingen van CruiseOnline.com tegen kunnen komen en ik begrijp het dat retailers, die via WavesOnline.com, de prijzen vergelijken van de verschillende kanalen die wij hebben. Met CruiseReizen.nl en CruiseOnline.com bieden we een laagste prijsgarantie, dus het kan gebeuren dat we aan een price match moeten doen. Door de price match van andere partijen moeten wij onze eigen marge weggeven. Zonder de price match zouden we exact dezelfde tarieven hebben. Wij doen aan fair play voor iedereen. Als wij met ons consumentenmerk aan het price matchen zijn, dan doen we dat niet van harte. Wij vinden het ook compleet nergens op slaan dat sommige partijen enorme kortingen geven, want dan ben je eigen marge aan het weggeven. Wij zullen op onze directe websites prijzen nooit zomaar verlagen waarmee we onze retailpartners in de voet schieten. Wij zitten in precies dezelfde spagaat als de retail. Wij voelen exact dezelfde pijn als de pijn die de retail voelt.”

Gezamenlijk waarde

Over Transavia laat een retailer weten: “Transavia verlaagt hun vluchttarief en biedt extreem lage prijzen bij bijvoorbeeld een stedenpakket. Als je als retailer een losse vlucht Transavia boekt en het hotel dan kom je nooit aan die prijs. En geen enkele verplichting of garanties. Geen SGR, geen Calamiteitenfonds. Met als excuus dat ze geen reisorganisatie zijn. Wordt afgewikkeld door Airtrade. Op zich prima, maar ook hier is het level playing field totaal zoek.” Transavia laat gevraagd naar een reactie op de door retailer genoemde kritiek weten: “De samenwerking met onze retailpartners is en blijft belangrijk voor Transavia. We doen verder geen uitspraken over onze product- en of prijsstrategie. We blijven in dialoog met over hoe we samen de gezamenlijk waarde kunnen blijven bieden aan de klant.”

Nooit ten koste van retailpartners

Marco Ammerlaan (Director of Sales Nederland, België en Frankrijk van Sunny Cars) laat weten dat Sunny Cars heel soms (1 tot 3 keer per jaar) een actie met € 20 of 5% korting heeft. “Acties die we soms ook binnen de retail doen. Hogere bedragen doen we niet. Als er vanuit een actie € 20 korting wordt gegeven, is deze op elk kanaal inwisselbaar en gaat dan ook niet ten koste van commissie.”

Samenwerking met diverse partners

Corendon reageerde eerder al tegenover Travelpro aangaande de creditcard-kortingsactie die zij hebben lopen: “Bij Corendon werken we samen met diverse partners, zoals personeelsverenigingen en bedrijven, die we speciale kortingen aanbieden, binnen gesloten gebruikersgroepen, dus niet voor het algemene publiek. Daarnaast zetten we soms kortingsvouchers in voor gezamenlijke acties of promoties van specifieke bestemmingen of periodes. In sommige gevallen kopen partners ook reischeques in om weg te geven als incentive. Deze kortingen zijn specifiek bedoeld voor de medewerkers of leden van deze organisaties, en vormen een aanvulling op ons brede distributienetwerk, waaronder de reisbureaus en onze eigen website. Deze samenwerkingen zijn voor ons een promotiekanaal, en staan los van de belangrijke rol die reisbureaus spelen in het adviseren en begeleiden van hun klanten.”

Later meer reacties. KLM heeft laten weten de meningen/standpunten van eenieder te respecteren, maar wil niet inhoudelijk reageren.

