Corendon en International Card Services (ICS) hebben een kortingsactie opgezet voor houders van de ICS Mastercard Gold Card. De korting van 3% is alleen voor mensen die betalen met een ICS Mastercard Gold en boeken via de ICS-/Corendon-actiesite. Niet iedereen is blij met de kortingsactie.

Het aantal Nederlanders met een dergelijke creditcard is zeker niet op een hand te tellen. Over het aantal Nederlanders met een kaart schrijft ICS: “Waar u ook bent, met uw ICS Mastercard Gold betaalt u veilig en makkelijk. Al 35 jaar vertrouwen 2,7 miljoen Nederlanders op de voordelen van onze Cards”. De kaarthouders krijgen via de actiesite korting op een breed scala aan Corendon-bestemmingen, waaronder Spanje, Turkije, Griekenland, Bulgarije, Portugal, de Canarische Eilanden, Noord-Macedonië en Italië. Ook verre bestemmingen zoals Gambia, Dubai, Egypte, Zanzibar, Bali, Bonaire en Curaçao vallen binnen de actie, zo is te lezen bij de actievoorwaarden op de website van ICS.

Een ZRA reageert kritisch op de kortingsactie en plaatst kanttekeningen bij de impact op de reisbranche. “Dit soort acties worden puur vanuit marketingoogpunt opgezet en houden geen rekening met de retailsector”, stelt de reisagent, die anoniem wenst te blijven. “Het gaat hierbij niet om maatwerk, maar om volume. Corendon investeert in deze kortingsactie als alternatief voor advertentiebudget en probeert via ICS een groter bereik te genereren. Dergelijke kortingsacties kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie binnen de reisbranche. Dit probleem speelt al jaren. Grote partijen bieden via bijvoorbeeld banken of creditcardmaatschappijen kortingen, terwijl reisagenten daar niet in kunnen meegaan. Als reisorganisatie wil je van alle kanalen profiteren, maar dan moet het speelveld wel gelijk blijven. Als ZRA/reisagent kun je niet telkens meedoen aan deze kortingsstrijd. Consumenten worden verleid met kortingen, maar als reisagent die marge niet kunnen dragen, verliezen ze klanten. Dit leidt tot een situatie waarin alleen de grootste partijen overblijven en kleinere spelers het moeilijk krijgen. Wanneer er structureel met kortingen wordt gewerkt via specifieke betaalmethoden of klantenkaarten, dan moet er openheid zijn over hoe dit wordt gefinancierd en wat dit betekent voor de totale prijsstructuur. Een gelijk speelveld is cruciaal.”

Reactie Corendon

Corendon laat desgevraagd in een reactie op de creditcard-kortingsactie weten: “Bij Corendon werken we samen met diverse partners, zoals personeelsverenigingen en bedrijven, die we speciale kortingen aanbieden, binnen gesloten gebruikersgroepen, dus niet voor het algemene publiek. Daarnaast zetten we soms kortingsvouchers in voor gezamenlijke acties of promoties van specifieke bestemmingen of periodes. In sommige gevallen kopen partners ook reischeques in om weg te geven als incentive. Deze kortingen zijn specifiek bedoeld voor de medewerkers of leden van deze organisaties, en vormen een aanvulling op ons brede distributienetwerk, waaronder de reisbureaus en onze eigen website. Deze samenwerkingen zijn voor ons een promotiekanaal, en staan los van de belangrijke rol die reisbureaus spelen in het adviseren en begeleiden van hun klanten.”

Relatie is erg goed

“Verstoring van het level playing field wordt bij de DTA nooit met applaus ontvangen, dat moge inmiddels duidelijk zijn”, laat DTA-voorzitter Erik van der Waard desgevraagd weten. De creditcardactie is tijdens de aandeelhoudersvergadering van deze week besproken. “Wij houden van hoor en wederhoor in dit soort situaties en hebben nog niet de kans gehad om met de Corendon-directie overleg te voeren. De relatie tussen DTA en Corendon is erg goed en ik kan geen enkele aanwijzing bedenken waarom dit bewust tegen de retail gericht zou zijn. Dus we gaan zo spoedig mogelijk eens horen wat hier exact de bedoeling van is en de voorwaarden van zijn. Vooralsnog hebben wij er dan ook inhoudelijk nog geen mening over of standpunt over ingenomen.”

In 'TravMagazine – De Podcast' van deze week is de creditcard-kortingsactie ook besproken.

Verhitte discussie

Het is niet voor het eerst dat reisbedrijven kortingen geven aan creditcardhouders van ICS. Zo kwam Thomas Cook Nederland in 2012 ook in een verhitte discussie met de retail over een kortingsactie voor ICS-creditcardhouders. Dit ging destijds over een korting van 8%, waar Thomas Cook na enige tijd mee stopte. Overigens is Corendon nu niet de enige speler die creditcardhouders kortingen biedt. Expedia en andere grote partijen bieden soms nog hogere kortingen, tot wel 7% of 8%.

De actie van Corendon en ICS loopt tot en met 31 oktober.

